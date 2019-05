Kushner declară că planul de pace pentru Orientul Mijlociu la care lucrează va fi un "punct bun de plecare"

Kushner lucrează la formularea planului de pace de aproximativ 2 ani și se anticipează că își va dezvălui propunerea în iunie, după luna de celebrare a Ramadanului."Ceea ce vom oferi este o soluție despre care credem că este un punct bun de plecare pentru problemele politice și pentru ceea ce poate fi făcut pentru ca oamenii să ducă o viață mai bună", a transmis Kushner."Mi s-a dat misiunea de a încerca că găsesc o soluție de mijloc pentru cele două părți implicate și cred că ceea ce vom propune este un cadru realist [...] executabil și ceea ce va conduce la o situație mult mai bună pentru ambele părți."Propunerea, care în ultimele 18 luni a fost amânată pentru o serie de motive, are două componente principale. Una politică care ar trebui să răspundă la chestiuni precum statutul Ierusalimului, și o parte economică care are ca scop întărirea economiei Palestinei.Kushner a adăugat faptul că propunerea nu reprezintă un efort de a impune voința americană în regiune. Cu toate acestea, nu a spus dacă propunerea se referă la o soluție a două state, scopul eforturilor de până acum.Pelestinienii și-au exprimat scepticismul în legătură cu intențiile și efortul lui Kushner, care nu are nicio experiență politică solidă. Oficialii și analiștii arabi cred că planul va înclina în favoarea Israelului.Întrebat în legătură cu promisiunea prim-ministrului Benjamin Netanyahu de a anexa așezările israeliene din Cisiordania, Kushner a răspuns că după instalarea noului guvern al Israelului, "vor avea o discuție".