Brexit: May este gata să facă concesii în privinţa unei uniuni vamale

Theresa May

Liderul conservator ar fi pe punctul de a accepta să lase Regatul Unit într-o uniune vamală cu UE, după cum doreşte liderul opoziţiei laburiste. Dar anumite puncte rămân de aplanat, şi Partidul Laburist nu are interes să îi sară în ajutor, potrivit Les Echos, citat de Rador.





La patru săptămâni după ce a deschis discuţiile privind Brexitul cu liderul opoziţiei laburiste, Jeremy Corbyn, Theresa May pare dispusă să încalce câteva din liniile roşii autoimpuse pentru a ajunge la un nivel de aşteptare susceptibil de a trece de Parlamentul britanic.





Potrivit publicaţiilor «Times» şi «Financial Times», premierul este pe punctul de la accepta să lase Regatul Unit într-o uniune vamală cu UE la sfârşitul perioadei de tranziţie prevăzută în acordul de divorţ încheiat la sfârşitul lui noiembrie la Bruxelles. Avantajul unei astfel de soluţii, asupra căreia laburiştii insistă de mai mult timp, ar însemna nu doar evitarea restabilirii unei frontiere dure între cele două Irlande, ci şi minimalizarea pagubelor colaterale produse de Brexit asupra economiei britanice, în special în sectoare precum cel al industriei de automobile, care exportă în marea lor majoritate spre UE.



Anumite puncte sunt încă în suspensie



Cele două tabere şi-au arătat pe rând calculele. Un astfel de «aranjament vamal» ar putea, în opinia lor, să fie susţinut de circa 170 deputaţi conservatori şi tot atâţia laburişti, ceea ce ar asigura o majoritate de 340 de voturi din 650, după trei eşecuri consecutive în Camera Comunelor. 70 de deputaţi laburişti vor prefera să solicite organizarea unui al doilea referendum. Circa 100 «hard Brexiters» conservatori vor vota şi ei, desigur, împotrivă. Ei vor denunţa acest Brexit, devenit în ochii lor atât de «soft», încât nu a mai rămas decât numele din el. Şi vor urla împotriva unei uniuni vamale care împiedică ţara să-şi recapete libertatea de a semna acorduri de liber-schimb cu terţe ţări.





Dar înante de a se ajunge la un astfel de acord transpartizan, anumite puncte, şi nu din cele mai simple, rămân de modelat. Spre deosebire de Jeremy Corbyn, Theresa May doreşte mai ales să excludă serviciile din capitolul acestei uniuni vamale, în care nu ar dori să includă decât mărfurile. Ea speră să păstreze, în cazul serviciilor, posibilitatea de a încheia acorduri comerciale cu alte ţări.





Aceste subiecte ar urma să fie discutate în zilele următoare, premierul avertizând că ar dori să încheie negocierile cu laburiştii la finalul săptămânii următoare. Ea crede că este încă posibil să fie evitată organizarea alegerilor europene pe data de 23 mai sau cel puţin eurodeputaţii britanici să se retragă la data de 1 iulie. În acest scop, Theresa May încearcă să obţină cât mai curând atât de aşteptata undă verde din partea Camerei Comunelor.



Alegeri locale



O altă chestiune, mai tactică, rămâne de urmărit: are interes Partidul Laburist să o ajute cu adevărat pe Theresa May? Jeremy Corbyn ar apărea, în mod evident, în postura de salvator al ţării, şi ar fi fără îndoială încântat să aţâţe diviziunile din rândurile conservatorilor în privinţa uniunii vamale. Dar îşi va asuma oare riscul de a lăsa Partidul Conservator să reuşească şi să-şi aleagă, după ce se va debarasa de Brexit, un nou lider?





În orice caz, tabăra conservatoare este sub presiune. Joi au loc alegeri locale care pun în joc 8.200 de locuri de consilieri municipali şi care ar putea să le dea ocazia britanicilor să sancţioneze partidul aflat la putere pentru proasta gestionare a Brexit-ului. La ultimele alegeri din 2015, într-un moment în care conservatorii erau la un procent ridicat de simpatie, aceştia au obţinut jumătate din locuri. Dar acum riscă să piardă între 400 şi 1.000. Robert Harward, un Lord conservator cunoscut pentru predicţiile sale electorale, afirmă că «Tories» vor pierde 800 de locuri, din care 500 în favoarea liberal-democraţilor şi 300 în favoarea laburiştilor. Rezultatele vor fi cunoscute sâmbătă.