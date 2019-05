VIDEO ​India: 800.000 de oameni în calea celui mai mare ciclon din ultimii cinci ani / Oamenii sunt evacuați, școlile închise

Ceea ce se așteaptă a fi cel mai puternic ciclon care lovește India în ultimii cinci ani se îndreaptă către 800.000 de oameni pe coasta de est, obligând autoritățile să înceapă evacuările de urgență, relatează CNN. Școlile au fost închise și au fost amenajate 900 de adăposturi.

Joi, ciclonul Fani adusese deja vânturi care băteau cu o putere de 190 kilometri pe oră, iar la rafală acestea atingeau 201 de kilometri pe oră, ceea ce încadrează furtuna tropicală la Categoria 3 (medie).

Este așteptat ca ciclonul să lovească Odisha vineri după-amiază.

#CycloneFani: A cyclone can be devastating. Follow these do's and don'ts of a #cyclone before it inflicts heavy damage to your region. pic.twitter.com/ZfO6Hrc7Kt — NDMA India (@ndmaindia) 1 mai 2019

În timp ce Fani este clasificată în India ca o ”furtună ciclonică extrem de severă” , Garda de Coastă a detașat deja nave și elicoptere pentru operațiuni de salvare. Armata și unitățile Forțelor Aeriene au detașat de asemenea oameni în statele Odisha, Benaglul de Vest și Andhra Pradesh.

Aproximativ 900 de adăposturi pentru ciclon au fost înființate în statul Odisha pentru a găzdui persoanele evacuate, iar școlile sunt închise în tot statul joi și vineri.

Echipele merg din ușă în ușă pentru a avertiza oamenii.

”Li se spune ce să ia cu ei dacă pleacă și precauțiile pe care trebuie să le ia dacă au nevoie să rămână”, a spus Ameya Patnaik de la Forța Națională pentru Răspuns în cazul Dezastrelor din Odisha.

#Cyclone #Fani has intensified and how has maximum winds of 105 mph - the strongest cyclone this early in the calendar year in the North Indian Ocean since Cyclone Nargis in 2008. pic.twitter.com/yW9hspzumi — Philip Klotzbach (@philklotzbach) 30 aprilie 2019

Fani, care se află încă la aproximativ 270 de kilometri de coasta Indiei, s-a intensificat luni și marți, devenind cea mai puternică furtună care traversează Golful Bengal atât de devreme de la începutul anului de la Ciclonul Nargis în 2008.

Nargis a lovit Myanmar cu o putere de peste 200 de kilometri pe oră, aducând o furtună devastatoare și inundații care au avut ca rezultat moartea a peste 100.000 de persoane.

Ciclonul Fani este așteptat să aducă o furtună puternică și vânturi care vor provoca mari pagube.

Fani este primul ciclon tropical anul acesta în nordul Oceanului Indian.

Sezonul nu are un start clar, dar are două mari perioade de activitate: sfârșitul lui aprilie - începutul lui iunie și octombrie-noiembrie.