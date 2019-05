Nicolas Maduro declară că "lovitura de stat" condusă de liderii opoziţiei a fost înfrântă

Anterior, secretarul de stat american Mike Pompeo, a declarat marţi pentru CNN că Washingtonul are informaţii că preşedintele Nicolas Maduro se pregătea să părăsească Venezuela "în această dimineață", dar a fost oprit de către ruși, potrivit Mediafax.



"Am urmărit pe parcursul zilei, a trecut mult timp de când Maduro a fost văzut de cineva," a spus Pompeo.



"A avut un avion pe pistă, a fost pregătit să plece în această dimineață, din câte am înțeles, iar rușii i-au indicat că ar trebui să rămână", a afirmat Pompeo. Acesta a adăugat mai târziu: "Se îndrepta către Havana





"Vreau să vă felicit pentru atitudinea fermă, loială și curajoasă cu care ați condus înfrângerea grupului mic care a încercat să umple Venezuela cu violență", a spus Maduro. "Factorii din aripa dreaptă a partidului terorist Voinţa Populară au condus lovitura de stat", a spus el, referindu-se la partidul politic al lui Guaido și Lopez."Imperiul încearcă să atace și să răstoarne un guvern legitim care să înrobească Venezuela. Vreau să felicit Înaltul Comandament Militar pentru curajul de a apăra pacea", a continuat Maduro.Preşedintele venezuelan Nicolas Maduro a apărut marţi noapte la postul naţional de televiziune împreună cu ministrul apărării, generalul Vladimir Padrino, prima apariţie publică după ce opoziţia a lansat în cursul zilei un apel la o revoltă militară, transmite Agerpres citînd Reuters.În discursul său, Nicolas Maduro a anunţat că l-a numit din nou pe Gustavo Gonzalez Lopez la conducerea securităţii politice, SEBIN, fără să ofere detalii despre demiterea lui Manuel Cristopher Figuera din funcţia respectivă.