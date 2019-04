Merkel şi Macron către Balcanii de Vest: În primul rând, stabilitate, apoi vom vorbi despre aderare

Am organizat această iniţiativă comună pentru că suntem susţinătorii perspectivei europene a statelor din Balcanii de Vest. Însă ţin să spun foarte clar că acum nu se poate pune problema unor negocieri de aderare", a declarat luni, la Berlin, cancelarul gernam Angela Merkel. "Pe ordinea de zi", așa cum a spus Angela Merkel, "nu este politica de extindere a UE, ci politica de stabilitate regională", a confirmat şi președintele francez Emmanuel Macron, potrivit Dnevnik, citată de Rador.Cei doi au deschis la Berlin un summit dedicat Balcanilor de Vest, despre care "Financial Times" a scris că a fost un "duş rece" pentru speranţele celor şase state din regiune, legat de progresele înregistrate spre integrarea lor europeană. Mesajul celor doi este ca regiunea să demonstreze în primul rând stabilitate politică. Președintele francez și cancelarul german au cerut Serbiei și Kosovo să-și reia dialogul înaintea oricărui pas către eventuala lor aderare la UE, mai relatează AFP, citată de BTA.Într-o perioadă în care negocierile dintre cele două țări sub auspiciile UE stagnează, Berlinul și Parisul au decis să intervină. Relațiile dintre Serbia și fosta sa provincie s-au deteriorat și mai mult în toamnă, la 20 de ani de la conflictul lor sângeros, mai ales după ce Pristina a impus o taxă de 100% importurilor de produse sârbeşti. "Vom vorbi despre cum să susținem apropierea dintre Serbia și Kosovo, pentru a nu permite actualelor probleme să devină și mai ireparabile decât sunt acum.. . Taxele nu sunt un pas în direcția bună, acesta este cel mai mic lucru pe care-l putem spune", a declarat Merkel. Astfel, liderii Germaniei și Franței au intrat în contradicţie cu Comisia Europeană, care se bazează pe ideea primirii Serbiei și Kosovo ca modalitate de soluţionare a problemelor lor, subliniază AFP.