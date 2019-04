FOTO Corpurile româncelor omorâte de un criminal în serie în Cipru sunt căutate în două lacuri / Ciprioții au protestat față de superficialitatea anchetei privind dispariția femeilor

Ciprioții, extrem de tulburați după ce un bărbat a mărturisit că a ucis șapte femei și fete, toate femei străine, s-au adunat în faţa palatului prezidenţial de la Nicosia şi au purtat haine de doliu în memoria victimelor primului criminal în serie din istoria Ciprului.

Autoritățile se confruntă cu acuzații că nu au investigat cu simț de răspundere dispariția primelor femei. Principalul partid de opoziție din Cipru, AKEL, a cerut demisia șefului poliției și a ministrului Justiției.

”O indiferență fără precedent a fost arătată pentru că acești oameni nu erau ciprioți la origine, ci au venit din țări străine”, a spus liderul AKEL, Andros Kyprianou.

Până acum, corpurile a trei femei filipineze au fost găsite și două lacuri sunt verificate pentru găsirea rămășițelor celorlalte femei.

Suspectul, un ofițer de armată grec-cipriot în vârstă de 35 de ani, Nicos Metaxas, se află în custodia poliției.

Cum au ieșit la iveală lucrurile

Luna aceasta, corpurile a două femei, Marry Rose Tiburcio, 38, și Arian Palanas Lozano, 28, ambele filipineze, au fost descoperite. Dispariția lor a fost raportată anul trecut.

După urmărirea mesajelor lui Tiburcio, un ofițer a fost arestat sub suspiciunea de crimă.

