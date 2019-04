VIDEO Cel puțin 15 persoane au murit, într-o confruntare a polițiștilor cu militanți islamiști în Sri Lanka

Cel puțin 15 persoane, inclusiv șase copii, au murit vineri spre sâmbătă în timpul unui atac al forțelor de securitate din Sri Lanka asupra unor presupuși militanți jihadiști, la șase zile după masacrul în care au murit peste 250 de oameni, relatează AFP.

În timp ce militarii și polițiștii au încercat să intre în ceea ce, potrivit informațiilor lor, era o ascunzătoare a organizației Statului Islamic în Kalmunai, trei bărbați s-au aruncat în aer, omorând trei femei și șase copii.

Alți trei bărbați au fost găsiți morți în afara casei, despre care poliția crede că erau de asemenea atacatori sinucigași.

Poliția spune că de asemenea un civil se află printre victimele schimului de focuri.

Vineri, poliția a anunțat că încearcă să găsească 140 de persoane despre care se crede că au legătură cu Statul Islamic, care a revendicat atacul de la bisericile și hotelurile de pe insulă, care au provocat moartea a peste 250 de oameni. Poliția a renițut 76 de persoane, inclusiv străini din Siria și Egipt. 20 de persoane au fost arestate doar în ultimele 24 de ore.

#Srilanka

Multiple explosions (probably 3) in Kalmunai area: journalists talk about suicide bombers.

This happened Sri Lankan Army carried out a successful raid in what seems to be an #Isis bomb factory. 1 terrorist got killed: authorities found Isis flags, drones and bombs. pic.twitter.com/Z5JgLg0q9w