Mega-fuziunea dintre Deutsche Bank și Commerzbank nu va mai avea loc, negocierile au eșuat

Planurile pentru o mega-fuziune bancară la Frankfurt, între Deutsche Bank și Commerzbank, au căzut. Discuțiile preliminare au rămas fără rezultat. Ambele părți confirmă oficial rezultatul negocierilor, după cum relatează mass-media germană. Primele reacții la bursă sunt foarte diferite. Cele două mari instituții private de credit din Germania nu doresc să fuzioneze într-o nouă structură financiară națională.

După o testare aprofundată, consiliile de administrație ale celor două bănci au ajuns la concluzia că o fuziune a Deutsche Bank cu Commerzbank nu oferă suficientă valoare adăugată, potrivit declarațiilor oficiale ale ambelor părți.

Discuțiile asupra unei fuziuni au fost încheiate fără rezultat, au declarat cele două bănci, în 25 aprilie. La bursă, decizia a provocat mari turbulențe, deși experții bancari se așteptau la un astfel de anunț, încă de săptămâna trecută. Însă în cursul dimineții au circulat zvonuri parțial contradictorii în care, citându-se insideri anonimi, s-a mai vehiculat totuși, eventualitatea unei decizii de ultimă oră, favorabilă fuziunii.

Efectele deciziei s-au reflectat foarte diferit, în tranzacționarea acțiunilor: acțiunile cotate la DAX ale Deutsche Bank au crescut inițial cu aproximativ 4,2 la sută. În schimb, acțiunile Commerzbank listate în MDax au scăzut cu 2,1%.

Criticii planurilor de fuziune se temeau, printre altele, de reducerea substanțială a locurilor de muncă la Commerzbank. Sistemele IT ale ambelor institute sunt, de asemenea, foarte puțin compatibile una cu cealaltă, s-a argumentat în luarea deciziei, iar eventualele efecte de sinergie ar fi fost mai puțin relevante, decăt s-a crezut inițial. În plus, acționarii majoritari ai celor două bănci nu au salutat ideea creării unui nou "campion național" al industriei bancare.

Proiectul a fost considerat un proiect politic, promovat mai cu seamă de ministrul federal de finanțe, Olaf Scholz (SPD). Susținătorii fuziunii au argumentat prin faptul că, numai împreună, cele două bănci germane ar fi suficient de puternice, pentru a contracara concurența globală. Odată cu crearea unei noi mega-entități financiare germane, sectorul bancar din Germania s-ar repoziționa în ​​cadrul competiției europene, rezistând cu mai multă tărie influenței marilor bănci din SUA și Asia, au susținut aceștia.

Merkel a accentuat faptul că toate “provocările, șansele și riscurile” și le asumă băncile în cauză. Doar în momentul în care, eventual, fuziunea ar avea loc, ar fi pus în discuție și statul german, care încă deține 15% din acțiunile Commerzbank. Inițial, acesta preluase un sfert din acțiuni, sub presiunea crizei financiare. Era pentru prima data cand statul german se implica direct in finantele unei banci private, despre care am relatat in detaliu pentru Hotnews.