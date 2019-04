Sonda spaţială InSight a detectat un posibil cutremur pe Marte

Experții NASA au transmis că semnalul, receptat în data de 6 aprilie, este primul eveniment seismic detectat pe o altă planetă. Activități seismice au mai fost detectate doar pe Lună.Oamenii de știință au transmis că tremorul identificat pe Marte are caracteristici similare cu datele colectate de senzorii Apollo pe Lună. Conform raportului inițial, seismul ar fi putut fi provocat de o crăpătură din interiorul planetei sau de un impact al unui meteorit.„Este probabil un seism cu magnitudinea de 1 sau 2, la o adâncime de aproximativ 100 de kilometri. Sunt foarte multe incertitudini, dar este o posibilitate”, a declarat profesorul britanic Tom Pike.Sonda InSight a ajuns pe Marte pe 26 noiembrie, după o călătorie de șapte luni prin spațiu. În data de 7 decembrie, NASA a difuzat, în premieră, o înregistrare audio a vântului de pe Marte, sub forma unei vibraţii înregistrate de sonda InSight. Misiunea InSight, un dispozitiv spațial conceput de NASA pentru analizarea activității seismice și a structurii interne a lui Marte, este programată să dureze doi ani.Sonda InSight a costat 993 de milioane de dolari și este primul dispozitiv spațial care ajunge pe Marte din 2012, când roverul Curiosity al NASA a atins suprafața planetei.Dispozitivul spațial, cu o înălțime de aproximativ un metru (circa 5,5 metri după extinderea panourilor solare), a fost lansat în urmă cu aproape șapte luni și a parcurs circa 482 de milioane de kilometri, fiind o etapă de pregătire în vederea unei misiuni cu echipaj uman pe Marte, pe care NASA speră să o facă până în 2030.InSight, care are o durată de funcționare de doi ani, a fost construit de Lockheed Martin și are ca model sonda Phoenix, care a ajuns în apropierea polului nord al planetei roșii în anul 2008.