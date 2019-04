Dublă vizită, în luna iunie, a președintelui Trump în Marea Britanie și Franța

Această călătorie coincide, de asemenea, cu evenimentele care marchează cea de-a 75-a aniversare a debarcării din Ziua Z, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial."Regatul Unit și Statele Unite au un parteneriat profund și durabil, care își are rădăcinile în istoria noastră comună și în interesele noastre asemănătoare", a spus Theresa May, într-o declarație."Vizita de stat este o oportunitate de consolidare a relațiilor noastre deja strânse în domenii precum comerțul, investițiile, securitatea și apărarea și să discutăm despre modul în care putem construi pe aceste relații în următorii ani", a mai declarat Theresa May.