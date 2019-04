„Este un miracol”. Sute de mii de albine au supraviețuit incendiului de la Notre-Dame

View this post on Instagram

Nos abeilles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris sont toujours en vie !! Confirmation de la part des responsables du site !! ❤\uD83D\uDC1D❤ Notre-Dame's bees are still alive !! #Beeopic #apiculture #abeilles #ruches #NotreDame #Notredamedeparis #cathedrale #ambroise #saintambroise #stambroise #miracle