Părinții din „casa ororilor” au fost condamnați pe viață. Ultimele cuvinte în fața instanței ale mamei care și-a torturat cei 13 copii

David şi Louise Turpin din California au pledat ''vinovat'' recunoscând îndeosebi actele de tortură. În total, bărbatul de 56 de ani şi soţia sa de 50 de ani trebuie să răspundă la aproape o sută de acte criminale.„Părinții mei mi-au furat viața, acum mi-am luat-o înapoi”, a declarat în instanță, vineri, una dintre fiicele cuplului.„Nu pot descrie în cuvinte ce s-a întâmplat. Și acum am coșmaruri cu frații mei care sunt legați și bătuți”, a spus și unul dintre fii.David și Louise Turpin au avut ocazia să se adreseze curții și a-și cere iertare pentru faptele lor.„Îmi pare rău pentru tot ce am făcut rănindu-i pe copii. Cred că Dumnezeu are un plan special pentru fiecare dintre ei. Îi iubesc mai mult decât își pot imagina”, a spus, în ultimul cuvânt în fața instanței, Louise Turpin.Totul a ieșit la iveală în 2018, când una dintre fete, care avea 17 ani în 2018, a reușit să scape și a apelat numărul de urgență 911 de pe un telefon mobil găsit în casă.”Acesta este cel mai grav caz de abuz asupra copilului din cariera mea de procuror”, a spus procurorul comitatului Riverside, Michael Hestrin.Mike Hestrin a detaliat condițiile în care au trăit cei 13 copii, cu vârste cuprinse între 3 și 30 de ani: erau bătuți în dese rânduri, aveau voie să facă duș o singură dată pe an, aveau voie să stea până la 05.00 dimineață pentru că apoi să doarmă în timpul zilei, nu aveau voie să se joace, dacă vreunul se spăla mai sus de încheietura mâinii era pedepsit deoarece se juca cu apa, aveau voie la o singură masă pe zi, dar părinții puneau uneori mâncare în locuri în care putea fi văzută dar nu atinsă, copiii nu au fost vreodată la medicul stomatolog și nu știau nici măcar ce înseamnă un polițist.