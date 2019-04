Raportul de mediu în Noua Zeelandă: "Zeci de ani de amânări și negare"

Raportul de mediu "Aotearoa" este primul de acest gen în ultimii patru ani, fiind realizat cu ajutorul datelor oferite de Statistics New Zealand și de către ministerul de mediu. Acesta prezintă pe scurt situația țării, una foarte diferită de imaginea unor pajiști neatinse, promovată de campania de marketing "Pure New Zeeland", care atrage milioane de turiști anual.Rezultatele arată că în Noua Zeelandă 75 de specii de plante și animale au dispărut de la primele așezări umane. Aproape două treimi din ecosistemul țării este amenințat, iar în ultimii 15 ani riscul extincției a crescut pentru 86 de specii, în comparație cu 26 de specii care au ieșit din categoria de risc în ultimii 10 ani.Kevin Hague, membru al grupului pentru conservare "Forest and Bird", a declarat că raportul surprinde efectele "zecilor de ani de amânări și negare"."Noua Zeelandă pierde specii și ecosisteme mai rapid decât aproape orice altă țară", a spus Hague.