Filmările cu incendiul de la Catedrala Notre-Dame au făcut rapid înconjurul lumii și reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Ilie Năstase a dezvăluit că imaginile de la Paris l-au impresionat până la lacrimi. Pompierii au anunțat ieri dimineață că incendiul a fost stins complet.





”Eram cu Ioana (n.r. viitoarea soție) și am plâns, când am văzut imaginile. Mi-au dat lacrimile, sincer. Prima oară am vizitat Catedrala la vârsta de 19 ani”, a declarat fostul lider mondial.