Noua capitală a mercenarilor, spionilor și agenților dubli

Crizele geopolitice tind să creeze centre neașteptate de refugiu și de spionaj. În timpul Războiului Rece, a fost Berlinul de Vest; pe vremea războiul din Irak, capitala iordaniană Amman. Atenția întregii lumi se îndreaptă acum către Venezuela, o țară a cărei populație în pragul înfometării, chiar țara are cele mai mari rezerve de petrol cunoscute din lume, scrie Bloomberg Cu diplomații americani scoși din Caracas și Venezuela abia funcționând pe fondul reducerilor de energie și al hiperinflației, Bogotá a devenit un câmp de luptă proxy pentru conflictul de la granița estică a Columbiei.Acești vânzători de bomboane? Membrii unei unități de contrainformații, cunoscută sub numele de "Sombra" - "umbra" - trimise de regimul Maduro încolțit. Acei bătrâni de vârstă mijlocie, în costume de bun gust, dar uzate, ce își sauvrează cafeaua? Profesori venezueleni care au scăpat de arest anul trecut și s-au grăbit aici fără documente să trăiască în apartamentele zgomotoase la primul etaj, mobilate cu canapele de dormit. Tinerii în echipament, care beau bere la Hotel Dann Carlton? Mercenarii și foștii ofițeri venezueleni care își planifică următoarea mișcare.Zborurile către Columbia sunt pline. Vicepreședintele Mike Pence și secretarul de stat Mike Pompeo, împreună cu congresman-ul democrat de New York, Eliot Engel, și senatorul Tim Kaine din Virginia, au condus recent delegații.Înainte de otrăvirea lui în 2018, în Anglia, Serghei Skripal, un fost agent dublu care lucrează pentru MI6, a fost trimis pentru a-i ajuta pe columbieni în a determina modul de a răspunde la prezența tot mai mare a Rusiei.Bogota este un loc confortabil pentru a începe o viață nouă.Humberto Calderón, 77 de ani, fost ministru al Energiei și președinte al OPEC, este reprezentantul lui Guaidó în Columbia. Această structură de guvernare paralelă a Venezuelei, se bucură de sprijin internațional, nu are autoritate reală. Are slujba de câteva luni și lucrează în aceeași clădire unde locuiește. "Nu ne mișcăm prea mult, să nu le da lor ocazia de a ne urmări", spune el.Calderon a preluat controlul ambasadei venezuelene, aproximativ un kilometru, atunci când britanicii l-au recunoscut pe Guaidó ca președinte al Venezuelei și-au revocat statutul diplomatic al reprezentanților lui Maduro. Sub controlul Maduro, ambasada a fost puțin mai mult decât „centrul de operațiuni de culegere de informații“, care implică sute de agenți, a declarat Calderon.Alți exilați venezueleni din Bogotá - medicii, parlamentarii și ofițerii de armată - au povești similare.José Manuel Olivares, parlamentar al opoziției, care a jucat un rol-cheie în încercările de a obține ajutor din SUA, a declarat că el și familia sa au fost urmăriți și că a primit poze atât cu el cât și cu ceilalți.De la obținerea independenței în secolul al XIX-lea, Columbia nu a trebuit să lupte împotriva imigrației. De-a lungul ultimilor doi ani, guvernul columbian a numărat 1,2 milioane de sosiri permanente în Venezuela, 700.000 în tranzit către alte părți ale regiunii, mai mult de jumătate de milion de columbieni se întorc din Venezuela.Există, de asemenea, zeci de mii de așa-numiți migranți circulari care locuiesc în Venezuela și vin zilnic în Columbia în căutare de alimente și provizii.Dacă durează încă un an, Venezuela va depăși Siria în ceea ce privește amploarea crizei de refugiați.Columbia a vaccinat peste 900.000 de persoane nou-venite și a plasat zeci de mii de copii venezueleni în școală.Foștii soldați venezueleni sunt în Bogota pentru a planifica lovituri de stat. Unul dintre aceștia, Carlos Guillen, spune că este mândru de activitățile anti-Maduro și nu se ascunde în anonimat. Recent sosit în Bogotá, el vorbește despre colaboratorii din sediul central al serviciilor de securitate din Caracas și arată clipuri video cu interiorul clădirii. El spune a comandat echipament de spionaj din Statele Unite pe care îl va trimite colegilor săi din Caracas.Autoritățile columbiene îl disprețuiesc pe Maduro și doresc să-l vadă izgonit de la putere. Dar prezența agenților înarmați îi face nervoși. Ei sunt îngrijorați de reputația crescândă a capitalei ca fiind un centru de conspirație anti-venezueliană.La 23 februarie, când ajutorul internațional a fost blocat de militiile lui Maduro, mai mult de 1000 de agenți din Garda Națională a Venezuelei au solicitat azil. Columbieni vor să îi primească, dar se tem de faptul că unii sunt spioni și mulți alții sunt exaltați; autoritățile au arestat și deportat câțiva agenți trimiși de Maduro.Afluxul de imigranți provoacă probleme pe care guvernul columbian abia începe să le înțeleagă. "Ca țară, nu ne-am gândit cum vom conduce oamenii care au intrat în țară pe 23", a spus maiorul Victor Guerra de la Poliția Vamală."Nu am fost pregătiți cu niciun protocol. Creăm un sistem care ne spune dacă vin din motivele pe care le-au spus sau din alte motive și, mai important, cine sunt cu adevărat”, adaugă el.Dacă refugiații provoacă mai multe probleme, Bogotá va avea un răspuns pregătit atunci când va căuta suspecți: venezuelenii