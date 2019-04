LIVETEXT FOTO VIDEO Incendiu violent la Catedrala Notre-Dame din Paris / Flăcările au cuprins cupola monumentului istoric

Televiziunea France 2 a relatat că poliția tratează incendiul ca pe un accident. Catedrala, contruită în secolul 12 și faimoasă datorită romanului lui Victor Hugo, Cocoșatul din Notre-Dame, atrage milioane de turiști în fiecare an.

Incendiul a fost raportat la 16.50 GMT, 18.50 ora României.

Feeling sad that this is happening to Notre Dame. I’m glad to have visited, but I’m afraid that I won’t be able to return... \uD83D\uDE22pic.twitter.com/3dYDDp8prK