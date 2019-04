ULTIMA ORĂ FOTO VIDEO Incendiu puternic la Catedrala Notre Dame din Paris

Un incendiu a izbucnit luni seară la Catedrala Notre-Dame din centrul Parisului, care a fost evacuată, afirmă surse din cadrul serviciilor de intervenţie. Incendiul este posibil legat de lucrările de renovare.

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH

Just hearing that police are coming onto the scene pic.twitter.com/FPGw9MWDxs