Incredibila poveste a bogatului sultan din Brunei: De la un harem cu zeci de tinere, printre care și o Miss SUA, la legiferarea uciderii cu pietre a homosexualilor și celor care comit adulter

Dar, acum, sultanul de 72 de ani a ajuns în atenția lumii întregi pentru un motiv extrem de diferit, el devenind ținta criticilor din toată lumea pentru introducerea Codului Penal bazat pe Sharia, ce prevede condamnarea la moarte prin lapidare pentru adulter sau homosexualitate și tăierea mâinilor pentru furt.Criticii spun că trecerea spre cea mai draconică formă a Sharia este un indiciu că monarhul ce se apropie de capătul vieții vrea să lase o moștenire religioasă prin care să compenseze pentru controversata viață a familiei sale. ”Sultanul înaintează în vârstă, iar familia lui nu a avut chiar cea mai curată reputație”, spune Matthew Woolfe, fondatorul organizației pentru drepturile omului The Brunei Project.”Bineînțeles, sunt mulți oameni care vorbesc despre ipocrizia legislației pe care sultanul și guvernul său o impun acum în condițiile în care familia sa, în trecut, ar fi încălcat chiar aceste legi prin comportamentul lor scandalos”, spune Woolfe.Săptămâna trecută, într-un rar mesaj public către țară, sultanul Sultan Hassanal a explicat trecerea spre o formă mai conservatoare a Islamului prin faptul că vrea să vadă că ”învățăturile Islamului devin mai puternice și mai vizibile”.Mesajul este însă în contradicție cu stilul de viață pe care sultanul și fratele său, prințul Jefri Bolkiah, l-au dus în trecut. În anii '80 și '90, ei erau cunoscuți pentru petrecerile extravagante, pentru milioanele de dolari cheltuite cu nonșalanță la cumpărături și pentru ”haremul” din palatul lor.Ei dețineau hoteluri de lux în Londra, Paris și New York, iar prințul Jefri avea un gigantic iaht de lux denumit ”Sâni” și două ambarcațiuni de lux botezate ”Sfârcul 1” și ”Sfârcul 2”. La un moment dat, revista Vanity Fair i-a descris pe cei doi frați drept ”companioni constanți în hedonism”.”Sultanul Bruneiului și fratele său, prințul Jefri erau cunoscuți pentru haremurile lor, pentru excesele în ce privește cumpărarea de mașini și prin isprăvile lor sexuale”, spune Bridget Welsh, expert în Asia de Sud-Est și profesor de științe politice la niversitatea John Cabot.”Atât de multe femei veneau în Brunei în anii '80, încât imaginea lor de playboy era foarte răspndită”, a adăugat ea.O americancă, Jillian Lauren, a publicat o carte autobiografică intitulată ”Unele fete: Viața mea într-un harem”, în care povestește cum a fost recrutată pentru a fi una dintre cele 40 de femei din haremul prințului Jefri pe când avea 18 ani și avea ambiții de actriță, în New York, la începutul anilor '90.Lauren a spus că a petrecut aproximativ 18 luni în harem și era a doua amantă favorită a prințului Jefri (foto).În 2015, ea a declarat, într-un documentar australian intitulat ”Sultanul Playboy” că a făcut sex cu Prințul Jefri de sute de ori și că a avut și o întâlnire sexuală cu însuși sultanul.”Pot să depun mărturie pentru faptul că sultanul bea, comitea adulter, nu ducea o viață tocmai pe cale cea dreaptă”, a spus ea la CNN în 2014, explicând că a simțit nevoia să facă aceste dezvăluri după ce Bruneiul a anunțat în 2013 că vrea să introducă legea Sharia.O altă membră a haremului, fosta Miss SUA Shannon Marketic, a încercat în 1998 să-i dea în judecată pe sultan și pe fratele lui într-un tribunal american, afirmând că a fost supusă unui tratament umilitor și a fost, practic, prizonieră în palatul sultanului.Documentele instanței arată că Marketic a declarat că la palatul sultanului erau tot timpul între 30 și 100 de femei. Unele dintre ele știau că au fost aduse pentru sex, dar altele, precum Marketic (foto mai jos), credeau că au fost recrutate pentru activități promoționale legitime, pentru un salariu de 3.000 de dolari pe zi.”Angajații Palatului le-au spus să fie prezente la petrecerile de noapte din discoteci, unde Sultanul, Jefri și prietenii lor ar fi selectat femeile cu care să aibă contacte sexuale”, potrivit documentelor de la tribunalul american. Sultanul și prințul au negat acuzațiile, iar o instanță din Statele Unite le-a acordat celor doi imunitate în fața acțiunilor din justiție pentru că aveau statut de șefi de stat ai unui stat străin.La acel moment, părea că frații sunt de neatins. În 1996, sultanul a dat petrecerea secolului pentru a marca împlinirea vârstei de 50 de ani. Invitații au venit din toată lumea la petrecerea ce a ținut două săptămâni și a inclus un banchet pentru 3.000 de oameni, un meci de polo cu Prințul Charles și un concert ținut de Michael Jackson pe un stadion construit special pentru asta .Costul? 25 de milioane de dolari, mărunțiș din punct de vedere al averii sultanului.Petrecerea a fost punctul culminant al unor decenii de comportament decadent și cheltuieli incredibile făcute de familia regală. Dar, pe de altă parte, a precedat o ruptură publică, foarte stânjenitoare, între cei doi frați. La acel moment, prințul Jefri era ministru de finanțe și președinte al Agenției de Investiții a Bruneiului (BIA).Dar, după criza financiară asiatică din 1997, cheltuielile lui extravagante au fost dezvăluite de un audit al BIA. Sultanul l-a acuzat că a deturnat aproape 16 miliarde de dolari din trezoreria regală, lucru pe care l-a negat. Prințul Jefri a rămas fără postul de ministru și fără șefia BIA și a plecat într-un exil auto-impus din care a încercat să combată în instanță acțiunea înaintată de sultan pentru activele cu care mai rămăsese BIA.Până la urmă, procesul s-a încheiat cu o înțelegere în afara instanței. Într-un efort de recuperare a unei părți din pierderi, în august 2001 a avut loc o licitație în care au fost scoase la vânzare 10.000 de obiecte ce aparținuseră lui Jefri. Printre ele, jacuzzi-uri placate cu aur, statui de flamingo din porțelan și simulatoare pentru un elicopter Comanche, un avion Airbus și o mașină de Formula 1.În ciuda pierderilor provocate de prinț, a reducerii rezervelor de petrol și a problemelor economice din Brunei, sultanul tot mai are o avere personală de circa 20 de miliarde de dolari, potrivit estimărilor Forbes.A fost cel mai bogat om din lume timp de mulți ani, până când a fost depășit, în anii '90 de Bill Gates. Palatul lui, Istana Nuru Iman, este cea mai mare reședință privată din lume, cu 1.788 de camere, 257 de băi și grajduri dotate cu aer condiționat pentru 200 de ponei pentru polo călare.Sultanul și familia lui dețin mii de mașini de lux - printre care bolizi de Formula 1, Lamborghini-uri rare și peste 500 de automobile Rolls Royce - cea mai mare colecție de acest fel din lume.O mică parte a enormei colecții de super mașini:”Stilul lor de viață este pur și simplu de neconceput pentru cea mai mare parte a oamenilor. Este atât de somptuos că nu își vine să crezi. Ia orice îți poți imagina din stilul de viață al celor bogați și faimoși și înmulțește de câteva ori”, a declarat Michael Auslin, expert în Asia contemporană la Hoover Institution, at Stanford University.Noua generație a familiei regale din Brunei pare să respecte tradiția luxului excesiv, notează CNN. Sultanul are trei soții - o verișoară primară, o însoțitoare de zbor și o vedetă TV - cu care are în total 12 copii.Câțiva dintre copii au avut nunți extravagante în Brunei, inclusiv prințul Abdul Malik, al treilea fiu al sultanului, care s-a căsătorit în 2015. Forbes a descris-o drept ”nunta regală a nunților regale”, petrecerea ținând o săptămână iar luxul atingând nivelul la care buchetul mieresei era făcut din metale și pietre prețioase în loc de flori.Un alt fiu al sultanului, prințul Abdul Mateen, este vedetă pe Instagram, el având peste 1 milion de followeri ce îl urmăresc cum își petrece timpul pe yahturi, avioane private și hoteluri de lux. Și prințul Azim este cunoscut pentru petrecerile extravagante la care au venit celebrități precum Pamela Anderson, Janet Jackson și Mariah Carey.De remarcat că ultimii doi prinți menționați sunt câștigători ai premiului ”Ally”, care îi onorează pe cei care sprijină comunitatea LGTB. De când codul penal Sharia din Brunei a fost anunțat, o serie de vedete de cel mai înalt rang, precum George Clooney, Elton John și Ellen DeGeneres au demarat o campanie de protest, demarând un boicot al hotelurilor de lux deținute de guvernul din Brunei în toată lumea.Pentru majoritatea locuitorilor din Brunei – o țară cu 450.000 de locuitori, 79% fiind musulmani – bogăția și modul cum cheltuiește banii familia regală sunt lucruri ce trebuie acceptate fără întrebări suplimentare.Sultanul este, în fapt, un guvern format dintr-un singur om, ”Autoritatea Executivă Supremă” ce include titlurile de premier, ministru al apărării, ministru de finanțe și al afacerilor externe.Presa este controlată strict, așa că Brunei este pe locul 153 din 180 în lume din punct de vedere al libertății mass-media. Criticarea familiei regale sau a guvernării este ilegală și poate fi pedepsită cu închisoarea.Mulți cetățeni sunt dispuși să pretindă că nu știu de excesele din palat, spun experții, pentru că și ei beneficiază de bogăția adusă de petrol. În țară persoanele fizice nu plătesc taxe pe venit, casele sunt subvenționate, carburanții și electricitatea au prețuri mici, iar educația și sănătatea sunt gratuite. Potrivit Forbes, Brunei este pe locul 4 în lume din punct de vedere al PIB-ului pe cap de locuitor.