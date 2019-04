VIDEO Violenţe în Franţa, în cursul unui nou protest al "Vestelor galbene"

Mii de persoane s-au adunat sâmbătă în centrul oraşului Toulouse, unde au fost construite baricade. Forţele de ordine au utilizat gaze lacrimogene şi tunuri cu apă pentru dispersarea manifestanţilor violenţi, informează AFP, Le Figaro și postul BFMTV, citate de Mediafax.

Acestea sunt primele proteste organizate după intrarea în vigoare a noilor reglementări în Franţa, menite să descurajeze mitingurile neautorizate şi violenţele. Manifestaţiile pot fi interzise de autorităţi în unele zone dacă există riscul izbucnirii de violenţe. Ministrul de Interne, Christophe Castaner, a atras atenţia că, potrivit noilor reglementări, ascunderea feţei de către un manifestant se poate pedepsi cu un an de închisoare şi amendă de 15.000 de euro.

Meanwhile in #Paris, many thousands of #GiletsJaunes marching trough the streets



The #Macron #regime would later claim, only a few people in the French capital #ActeXXII #Resistance #YellowVests #13Avril pic.twitter.com/ker9LgigWk