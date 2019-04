Un apropiat al lui Assange, arestat în Ecuador

Ministrul de Interne María Paula Romo nu a dat un nume, dar a declarat că bărbatul a fost arestat în scop investigativ.Un oficial guvernamental anonim a dezvăluit pentru Associated Press că este vorba despre Ola Bini, un programator suedez. Bărbatul a locuit în Ecuador vreme de câțiva ani și a vizitat frecvent ambasada Ecuadorului din Londra, locul în care se afla Assange. Acest incident are loc al câteva ore de la arestarea lui Assange.Ministrul de Interne a ținut joi o conferință de presă în care a declarat că o persoană care are legături strânse cu Wikileaks trăiește în Ecuador.Bini a postat pe Twitter, ca răspuns, un mesaj prin care a anunțat că se pregătește o "vânătoare de vrăjitoare".