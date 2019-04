"O umilire naţională": presa britanică unanimă după amânarea Brexit

În opinia editorialiştilor britanici, Regatul Unit nu a fost niciodată pus într-o situaţie jenantă în asemenea măsură în toată istoria ţării.







Liderii europeni şi Theresa May au căzut de acord în noaptea de miercuri spre joi asupra unei amânări a Brexit care să poată merge până pe 31 octombrie, înlăturând provizoriu spectrul unei separări brutale, după un summit tensional la Bruxelles. Compromisul a intervenit în ajunul zilei de 12 aprilie, data limită pentru retragerea britanică decisă în timpul unui precedent summit şi care risca să devină cea a unui divorţ fără acord după aproape 40 de ani de uniune agitată, potrivit Le Soir, citat de Rador.







Dacă data fixată de Halloween i-a făcut să râdă mult pe internauţi, nu e şi cazul jurnaliştilor britanici, care par să-şi piardă speranţa. Sentimentul general este rezumat de ziarul "Metro", care scrie că, "Văzut din spaţiu", Brexit trebuie să semene probabil cu o gaură neagră, a cărei primă imagine a fost dezvăluită miercuri.





În opinia ziarului "Guardian", nu această amânare va permite ieşirea din impasul în care se află Brexit. "Umilirea de miercuri seara, când celelalte 27 de ţări ne-au decis destinul - o aducere aminte a modelului norvegian sau a pieţei comune 2.0 unde deciziile sunt luate pentru Regatul Unit fără prezenţa noastră - expune minciunile pro-Brexit şi imposibilitatea de a avea o poziţie puternică şi stabilă în afara Uniunii Europene. Istoria îşi va aminti că britanicii nu şi-au dat seama de puterea pe care o aveau în cadrul Europei decât atunci când au pierdut-o", scrie acelaşi cotidian. A fost şi umilirea Theresei May, dar jurnalul notează că premierul nu pare să ştie ce este ruşinea.





"The Telegraph" este de aceeaşi părere şi titrează "O umilire naţională": niciodată ceva atât de jenant nu le-a fost făcut atâtor oameni de atât de puţini alţii". Cotidianul îl blamează pe Emmanuel Macron, "care i-a hăituit" pe liderii Uniunii Europene să fixeze "ora fatală a Brexit". "O noapte ucigaşă la Bruxelles", per total. "Mail" vede în asta chiar o "răzbunare" din partea lui Macron, care "a răsucit cuţitul în rană". În opinia ziarului, este vorba chiar de "unul dintre episoadele cele mai umilitoare" din istoria britanică.





"The Times" merge chiar mai departe şi estimează că umilinţa suferită de Regatul Unit în criza canalului de Suez este abia comparabilă cu ruşinea la care au fost supuşi britanicii la summitul european.





"Daily Mail" găseşte că data amânării este deosebit de bine aleasă şi titrează "Halloween de oroare pentru May". O temă reluată de "The Mirror,", pentru care "coşmarul" continuă. "The Sun" pare chiar să fi pierdut orice speranţă: "Vom pleca oare într-o bună zi?".





Brexit este în impas, toţi sunt de acord cu asta. Şi acum? Ce soluţii sunt preconizate? În opinia "Guardian", este inutil să-ţi faci iluzii, britanicii vor trebui să voteze.







"Realitatea este că nu există majoritate parlamentară pentru orice rezultat al Brexit - de la no deal la toate variantele unui acord pe Brexit, până la revocarea articolului 50. Chiar dacă prim-ministrul încearcă un alt vot, ea nu va reuşi. În ciuda tuturor lucrurilor, May refuză să plece. (...) Un nou şef conservator nu ar aduce o nouă soluţie la criză. Fie că este acum sau peste câteva luni: să trimiţi problema la populaţie pentru un al doilea referendum sau să organizezi alegeri generale pentru a reuni un parlament capabil să ia o decizie".





Două opţiuni luate în calcul şi de "Daily Mail", care estimează totuşi că un nou referendum pare, deocamdată, dat la o parte.







"The Times" este mai puţin tranşant în această problemă, dar Regatul Unit nu va putea merge înainte "atâta vreme cât Theresa May va rămâne prim-ministru". "The Sun" estimează că acest summit european nu este decât "confirmarea finală" a eşecului Theresei May, care trebuie de acum să accepte că "jocul se apropie de sfârşit". Este şi cazul "Telegraph", care preconizează o schimbare de lider.