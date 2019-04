Mafia a început să-și întindă tentaculele în Europa de Est (expert italian)

Prezența mafiei italiene în Germania, Franța sau Spania este cunoscută de mult timp, dar de acum organizația criminală se orientează spre țări din Europa de Est, membre ale UE, a afirmat colonelul de carabinieri Cristiano Tomassi, de la Direcția națională de anchete anti-mafia (DIA).La începutul lui martie, poliția slovacă a eliberat șapte italieni reținuți după uciderea unui ziarist care ancheta fapte de corupție legate de mafia italiană."Merg din ce în ce mai mult spre țări din Est. O recentă operațiune (a poliției. n.r.) a vizat un clan care a investit în România, în companii de construcții, sute de apartamente, Spa, un patrimoniu de 250 de milioane de euro a fost confiscat", a explicat acest expert în lupta anti-mafia."Mafioții gândesc în calitate de economiști: rata creșterii, perspectivele de dezvoltare sunt cu siguranță chiar și celor dintr-o Germanie prosperă. Anchete din Slovacia (...) au demonstrat prezența oamenilor 'Ndrangheta", mafia calabreză, "al căror obiectiv era să profite de fondurile comunitare", a continuat el.Mafia dispune de cantități incredibile de bani grație marjelor pe care le are din traficul de droguri și iar diversele confiscări demonstrează acest lucru."În cursul operației Gambling (în Calabria în 2017) a fost pus sub sechestru un patrimoniu de circa două miliarde de euro, creat în domeniul pariurilor ilegale, a jocurilor online. Aceste confiscări includeau capitaluri, companii, 1.500 săli de pariuri, numeroase bunuri imobiliare", reamintește colonelul Tomassi.Aceste mijloace financiare permit astfel mafioților să-și extindă teritoriul. La sfârșitul lui martie, polițiști italieni și austrieci au destructurat o rețea de traficanți care furniza arme unui clan din mafia napoletană, Camorra, în timp ce în decembrie 90 de mafioți cu legături în 'Ndrangheta, mafia calabreză, au fost arestați în șase țări diferite.Evocând cazuri de cartiere întregi cumpărate în diverse orașe europene de mafia, dar pe care nu le-a identificat, acest expert explică pericolul reprezentat de acest fenomen."De ce se pare că în aceste cartiere nu se întâmplă nimic, de ce sunt liniștite? Pentru că există un control mafiot puternic, dar nu este un control virtuos, este ca un cancer care progresează și unde există cancer nu mai există viață", arată el. Desigur, mica infracționalitate nu mai există, "dar nici economia sănătoasă", adaugă acest specialist în lupta anti-mafia.În cel mai recent raport semestrial despre mafia, DIA subliniază că organizația criminală "poluează circuitele financiare și creditele, perturbă concurența și buna funcționare a piețelor recurgând la instrumente străine lumii companiilor legale, favorizează activitățile la negru și sustrag veniturile financiare de la impozitare".Când există criză economică, cum a fost cazul recent în Europa, mafia reușește și mai ușor să se infiltreze."Mafia caută mici companii în dificultate, cei care au probleme la obținerea unui credit de la băncile care cer garanții etc. Mafia împrumută bani și pornind de la acest moment compania este terminată, trece mai devreme sau mai târziu sub controlul mafiei care nu încetează să-și majoreze capitalul până la alungarea proprietarului", spune colonelul italian."Niciun comerciant cinstit olandez, francez, german nu va putea vreodată să concureze cu o forță paralelă", avertizează expertul."Când ești mafiot, este pentru totdeauna. Este o alegere de viață, decizi să te căsătorești cu un stil de viață, o idee, și asta face diferența față de crima organizată +simplă+", concluzionează ofițerul.