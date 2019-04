Angela Merkel consideră posibilă amânarea Brexitului până la începutul lui 2020

"O amânare a Brexitului cu mai multe luni este posibilă, până la începutul lui 2020", a spus Merkel, potrivit unui participant la o reuniune a partidului conservator CDU.Angela Merkel a primit-o la jumătatea zilei, la Berlin, pe Theresa May, premierul britanic.O eventuală amânare "este tema summitului de mâine (miercuri) la Bruxelles", a precizat cancelarul. "UE nu vrea să-i împingă pe britanici spre o ieșire dezordonată. Este în interesul Europei să întrețină relații bune cu Marea Britanie", a subliniat ea.Franța nu se "opune" unei amânări a Brexitului dar un interval de un an, evocat la Bruxelles, "pare prea lung", anunțase anterior Palatul Elysée.Marți, premierul britanic s-a deplasat la Berlin și apoi la Paris pentru a-i convinge pe Angela Merkel și pe Emmanuel Macron să susțină noua sa cerere de amânare a Brexitului la summitul european de miercuri.Prevăzut inițial pentru 29 martie, Brexitul, pentru care a votat majoritatea britanicilor la referendumul din iunie 2016, a fost deja amânat pentru 12 aprilie.Însă, în lipsa adoptării acordului negociat cu Bruxellesul de către deputații britanici, May va cere o a doua amânare, până în 30 iunie. Cei 27 sunt divizați în privința condițiilor care ar trebui impuse Londrei pentru a accepta acest nou interval.Între dezbaterile dintre capitale, Parisul conduce tabăra „fermității”, îngrijorat de ideea că Marea Britanie ar putea perturba funcționarea UE, în timp ce Berlinul face parte dintr-un grup mai "moderat".