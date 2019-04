Theresa May merge azi la Paris și la Berlin să ceară susținere pentru amânarea Brexit

Theresa May va călători marți la Paris și Berlin pentru a discuta cu cei doi oficiali europeni înaintea summitului Uniunii Europene de miercuri, organizat pe tema Brexit. Între timp, parlamentarii britanici vor avea marți o dezbatere de 90 de minute privind amânarea datei de ieșire a Marii Britanii din UE până pe 30 iunie.Liderii țărilor membre UE vor decide miercuri în cadrul unui summit extraordinar convocat de președintele Consiliului European, Donald Tusk, dacă vor amâna din nou producerea Brexit. Decizia trebuie luată în unanimitate de cele 27 state membre.În cazul în care Uniunea Europeană decide să nu ofere o nouă amânare, Marea Britanie va părăsi Blocul comunitar vineri, 12 aprilie, fără un acord care să atenueze șocul economic.Emmanuel Macron a avertizat la începutul lunii aprilie că Uniunea Europeană nu va fi pe termen lung "ostatic" în criza Brexit, somând Marea Britanie să propună o soluţie privind ieşirea ordonată din Uniunea Europeană până pe 10 aprilie."Prioritatea noastră este buna funcţionare a Uniunii Europene şi a pieţei unice. Uniunea Europeană nu poate fi pe termen lung ostaticul crizei politice din Marea Britanie", a declarat Emmanuel Macron în cursul întrevederii pe care a avut-o la Palatul Elysée cu premierul Irlandei, Leo Varadkar. "Marea Britanie trebuie să prezinte un plan alternativ credibil până pe 10 aprilie, altfel, de facto, alege retragerea din Uniunea Europeană fără acord", a atras atenţia Macron.Conform unor surse UE citate de publicația The Guardian, Franţa a obţinut susţinerea Spaniei şi Belgiei pentru a forţa retragerea Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit pe 12 aprilie dacă nu vor apărea propuneri semnificative din partea Londrei.Guvernul Theresa May a cerut din nou amânarea Brexit până pe 30 iunie, pentru a evita ieşirea Marii Britanii din UE fără niciun acord pe 12 aprilie. Conform unor surse UE, preşedintele Consiliului European, Donald Tusk, ar fi dispus să acorde amânarea Brexit aproximativ un an, în cadrul unui mecanism numit "extindere flexibilă" ("flextindere") care ar permite Marii Britanii să se retragă din Blocul comunitar imediat după o eventuală aprobare şi ratificare a Acordului Brexit, respins până acum de Camera Comunelor.Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amânat producerea Brexit până pe 12 aprilie în cazul în care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. În cazul în care Acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă pe 22 mai.