Camera Lorzilor aprobă o moţiune ce o obligă pe May să consulte Parlamentul în cazul amânării Brexit

Camera Lorzilor a aprobat luni seară o moțiune prin care obligă Guvernul Theresa May să consulte Parlamentul de la Londra în ceea ce privește amânarea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, și să prevină producerea unui Brexit fără niciun acord, informează Mediafax citând cotidianul The Financial Times.

Moțiunea, aprobată vineri la limită de Camera Comunelor, are drept rol să reducă posibilitatea producerii "accidentale a unui Brexit fără acord".

Guvernul și parlamentarii eurosecptici s-au opus moțiunii propuse de o membră a Partidului Laburist, susținând că o astfel de lege ar limita prerogativele Executivului în privința negocierilor internaționale.

Martin Callanan, ministrul britanic pentru Brexit, a declarat că membrii Camerei Lorzilor au respectat voința Camerei Comunelor, care a aprobat anterior moțiunea.

Moțiunea urmează să fie trimisă în Camera Comunelor, urmând ca membrii acestei camere să decidă dacă vor da aprobarea finală pentru promulgarea acestei propuneri.

Camera Comunelor a respins de trei ori Acordul negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Bruxellesul a amânat producerea Brexit până pe 12 aprilie în cazul în care Camera Comunelor nu va adopta proiectul de acord. În cazul în care acordul ar fi aprobat, ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană ar urma să se producă pe 22 mai.