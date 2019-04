Pașapoartele britanice, eliberate fără eticheta ”Uniunea Europeană”, deși Brexitul nu a avut loc încă

Unul dintre beneficiarii noului tip de pașaport a fost ”îngrozit”.

”Am fost șocată, pentru că încă nu am părăsit UE încă. Am presupus că vom primi același pașaport. Este primul semn tangibil că părăsim UE”, a spus Susan Hindle Barone, care a fost printre primii beneficiari ai noului tip de documente.

TRULY APPALLED. Picked up my new passport today - my old one expires in the next couple of months. See below: Spot the difference! pic.twitter.com/R7BW9lk6I5