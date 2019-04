Preşedintele Bulgariei convoacă Consiliul pentru Securitate Naţională pentru măsuri împotriva corupţiei din cadrul puterii

Preşedintele Rumen Radev a convocat pentru luni (8 aprilie) o şedinţă a Consiliului Consultativ pentru Securitate Naţională (CCSN) privind "Rezultatele luptei împotriva corupţiei la nivel înalt. Necesitatea luării unor măsuri". Acest lucru este menţionat într-un mesaj distribuit de Secretariatul de presă al şefului statului, potrivit Rador care citează Dnevnik.







Decizia privind şedinţa vine la zece zile de la debutul scandalului privind apartamentele cumpărate de reprezentanţii partidului de guvernământ de la Sofia, GERB, la preţuri mai scăzute decât cele ale pieţei, de la firma Artex. Din cauza dezvăluirilor cu privire la proprietăţile dobândite, şi-a dat demisia ministrul justiţiei Ţeţka Ţaceva, precum şi ministrul adjunct al sportului, Vania Koleva, precum şi cel al energiei, Krasimir Pârvanov. Al doilea om în GERB, Ţvetan Ţvetanov, s-a retras din poziţia de conducere a grupului parlamentar al partidului de guvernământ, precum şi din Comisia pentru afaceri interne din Adunarea Naţională.





Parte din scandal a ajuns şi şeful Comisiei Anticorupţie (Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averilor Dobândite Ilegal) Plamen Georgiev, care a obţinut de asemenea apartamente în Sofia la nişte preţuri mai mici decât cele de pe piaţă, unul dintre ele pe trei etaje. O analiză a ziarului „Kapital“, bazată pe veniturile şi cheltuielile declarate în mod public, arătă că Gheorghiev nu a dispus de banii necesari pentru a cumpăra această proprietate. În acelaşi timp, o investigaţie a organizaţiei neguvernamentale Fondul Anticorupţie şi a postului de televiziune bTv a arătat că şeful Comisiei Anticorupţie nu a declarat, dar foloseşte o terasă de 186 metri pătraţi în acelaşi apartament, pe care există construcţii. Explicaţia lui Gheorghiev este că este vorba de zone comune ale clădirii, deşi iesire la terasa este exclusiv din apartamentul său.





În singurul său comentariu public referitor la scandalul apărut la două zile după apariţia primului material, preşedintele a anunţat că cazul apartamentelor guvernanţilor depăşeşte cu mult aria unei tranzacţii imobliare, deoarece reflectă în mod direct credibilitatea clasei politice şi a statalităţii.





"Vă amintiţi că, cu doar două luni în urmă, în raportul meu anual, am făcut apel la Comisia pentru Combaterea Corupţiei şi Confiscarea Averilor Dobândite Ilegal şi la alte organisme să intre şi în îndelung evitatul perimetrul al puterii. Şi am spus foarte clar că, dacă acest lucru nu se întâmplă, atunci căutarea dreptăţii şi răzbunarea pot ieşi din cadrul mecanismelor legii", a declarat preşedintele Radev. În opinia sa, acest lucru stă astfel pentru că nu are cum Comisia Anticorupţie, care este numită şi controlată de Ţvetan Ţvetanov, să îl ancheteze tocmai pe el, conform legii "fără dinţi", impusă de însuşi Ţvetanov.







Potrivit legii, membrii Consiliului pentru Securitate Naţională sunt: preşedintele Parlamentului, primul ministru, miniştrii de interne şi de externe, apărării şi finanţelor, şeful Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională, şeful Apărării, şeful serviciului de informaţii şi secretarul Consiliului guvernamental de securitate. Conform legii, are dreptul de a participa şi câte un reprezentant al fiecărui grup parlamentar, iar în funcţie de problemele discutate pot fi invitaţi să participe şi alţi reprezentanţi ai statului sau partidelor.