Zuckerberg: Facebook nu poate garanta lipsa interferenţelor în alegerile UE din luna mai

Pedepsită de când ofițerii ruși au folosit Facebook și alte mijloace social media pentru a influența alegerile care l-au adus în mod surprinzător pe Donald Trump la putere în Statele Unite, Facebook a anunţat că are resursele și personalul necesar pentru a proteja votul UE din 26 mai.Zuckerberg a spus că au fost multe alegeri importante în 2016 care au fost relativ curate și care au demonstrat că sistemele de securitate cibernetică pe care le-a construit pentru a proteja integritatea acestora au funcţionat."Cu siguranță am făcut multe progrese ... Dar nu, nu cred că cineva poate garanta într-o lume în care aveți state naționale care încearcă să intervină în alegeri, nu există niciun lucru pe care să-l putem face și să spunem, bine, acum am rezolvat problema", a declarat Zuckerberg, într-un interviu acordat postului național irlandez de televiziune RTE."Aceasta este o cursă a înarmării în curs de desfășurare în care ne consolidăm constant sistemele de securitate, iar aceste guverne sofisticate își dezvoltă și tactica", a adăugat Zuckerberg."Aici, în UE pentru viitoarele alegeri, aducem întreaga gamă de strategii și instrumente care au funcționat foarte bine în multe alegeri importante până acum, așa că am multă încredere", a spus Zuckerberg la Dublin, unde se află sediul internațional al companiei.Agențiile americane de informații au ajuns la concluzia că Rusia a întreprins o operațiune de dezinformare și hacking pentru a submina procesul democratic american și a ajuta campania candidatului republican de atunci Donald Trump. Moscova neagă interferența în alegerile din 2016 din SUA.Sub presiunea autorităților de reglementare din UE de a face mai mult pentru a proteja împotriva imixtiunilor externe în viitoarele alegeri legislative din luna mai, Facebook şi-a întărit săptămâna trecută regulile privind publicitatea politică în Europa.De asemenea, a anunțat intenția de a intensifica eforturile de combatere a dezinformării înaintea votului și va colabora cu agenția germană de știri DPA pentru a-și îmbunătăți activitatea de verificare