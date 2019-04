Un câștigător al Premiului Nobel speră să rezolve problema deșeurilor nucleare cu ajutorul laserului

Energia nucleară are avantajele sale: generează mai puține emisii și este produsă la un preț relativ scăzut. Dar nici o țară nu poate pretinde că are o soluție eficientă pentru tratarea deșeurilor nucleare. Grupul de mediu Greenpeace estimează că există un stoc global de aproximativ 250.000 de tone de combustibil uzat, distribuite în 14 țări, potrivit datelor furnizate de Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Într-un raport publicat în 2015 de GE-Hitachi, costul de eliminare a deșeurilor nucleare - din China, Rusia și India - este estimat la peste 100 de miliarde de dolari.Franța produce mai mult deșeu nuclear pe cap de locuitor decât orice altă țară. Cu aproape 72% din electricitatea sa provenind din energia nucleară - cea mai mare cotă din lume - generează 2 kg de deșeuri radioactive per persoană pe an.Cele mai toxice deșeuri sunt stocate în prezent în facilități pe termen scurt din La Hague, în Normandia, Marcoule și Cadarache în sudul Franței și la Valduc, în apropiere de Dijon.Soluția lui Mourou implică laser de înaltă intensitate. Cercetările sale au deschis calea pentru cele mai scurte și mai intense pulsuri laser create vreodată.. În prelegerea susținută cu ocazia decernării premiului Nobel, Mourou a subliniat faptul că va utiliza a sa „pasiune pentru lumina extremă“ pentru a rezolva problema deșeurilor nucleare.„Energia nucleară este, probabil, cel mai bun candidat pentru viitor, dar mai avem încă o mulțime de deșeuri periculoase“, a spus el. „Ideea este de a transmuta deșeurile nucleare în noi forme de atomi care nu prezintă problema de radioactivitate. Ceea ce trebuie să faceți este să modificați compoziția de bază."Procesul la care lucrează Mourou și Tajima se numește transmutație. Acesta implică schimbarea compoziției nucleului unui atom prin bombardarea cu laser.Cercetări privind transmutația au loc de trei decenii în Marea Britanie, Germania, Belgia, SUA și Japonia. Unele experiențe au eșuat, altele sunt în diferite stadii de studiu.„Cercetarea este încă la nivel de laborator și perspectiva ca transmutația să fie utilizată industrial este complexă și costisitoare“, a declarat Emmanuel Touron, responsabil pentru cercetarea privind îndepărtarea viitoare a combustibilului la CEA.Cedric Villani, parlamentar și câștigător al Medaliei Fields, echivalentul premiului Nobel pentru matematică, spune că acesta nu este un motiv pentru a renunța. „Ce Mourou caută cu adevărat este procesul de accelerare creat de laser“, a spus el. "Este departe, dar de ce nu?"Mourou și Tajima doresc să creeze un accelerator de mare viteză acționat de laser pentru a produce un fascicul de protoni capabil să penetreze atomii. Ideea este de a reduce distanța pe care fasciculul va trebui să o parcurgă de 10.000 de ori, evitând astfel impasul în care se află acceleratoarele curente.