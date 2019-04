Patru persoane au fost rănite marți într-o explozie la o importantă academie militară în Sankt Peterburg, relatează agențiile de știri rusești, scrie AFP. Deocamdată nu este cunoscută sursa exploziei.

Patru studenți ar fi fost răniți, potrivit unor surse anonime din cadrul serviciilor de urgență, citate de agenția RIA-Novosti.

TASS și Interfax ar raportat, de asemenea, patru răniți.

Explozia a avut loc la Academia Militară Spațială din Sankt Petersburg.

