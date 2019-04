​FOTO Profesorii ruși s-au pozat în costume de baie, în semn de susținere față de o colegă de breaslă

View this post on Instagram

Наверное, уже многие из вас в курсе о том, как уволили учительницу Барнаульской школы за то, что она выставила фото в купальнике (подробнее ищите в интернете), а потом за неё вступились адекватные коллеги-учителя\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFD‍\uD83C\uDFEB\uD83D\uDC68\uD83C\uDFFC‍\uD83C\uDFEB и организовали флешмоб, кстати, очень крутой \uD83D\uDE03\uD83D\uDC4D\uD83C\uDFFD, так вот и я туда же)) • • Недавно я публиковала фото в купальнике \uD83D\uDC59, которое мне пришлось удалить из-за резонанса, вызванного у учителей нашего города\uD83E\uDD26\uD83C\uDFFD‍♀️ внутри меня бушевал ураган, я была настолько зла, что думала пар \uD83D\uDCA8 из ушей пойдёт! Прошло время, меня успокоили, мол, Ксюша, у тебя вся семья - педагоги! Как ты можешь такое выставлять? Это же позор! Удали немедленно! \uD83D\uDC4C\uD83C\uDFFD удалила, скрепя зубами. А тут на днях наткнулась на хэштег #учителятожелюди , где нашла сотни актуальных постов, почитала, вдохновилась и подумала, что несправедливо!!! Это дискриминация! • • Мы уже давно не в 20 веке живём, где учителя ходили в строгих костюмах, в очках, с указками километровыми и с непонятыми «рагульками» на голове. Вспомните Ералаш, где в одной из серий ученик на уроке засыпает и ему снится сон, как учительница танцует для него стриптиз? Это нормально? \uD83D\uDE31 а вот фото в купальнике с пропагандой #ЗОЖ - это криминал! Согласна, что золотая середина должна быть везде, но одно дело в купальнике возле шеста фотку сделать, другое - в бассейне или на пляже! \uD83C\uDFDD\uD83C\uDFD6 И вообще, на работе с понедельника по пятницу я - учитель, у меня соответсвующий внешний вид и все прочее, я работаю с детьми, которые, кстати, ко мне тянутся, в отличии от некоторых других «правильных» педагогов☝\uD83C\uDFFDмы с детьми обсуждаем все-все: и с кем они общаются, и что делают на выходных, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают. Они любят меня ❤️, слушают и обращаются за советами. Ко мне!, к учителю, которая выставляет фото в купальнике, бесстыдница! • • Современным детям не нужны ваши нравоучения, им нужны люди, которые их бы понимали! Родители, которые бы общались со своими детьми за ужином, а не листали бы Инстраграм в поисках фотографий учителей, за которые им можно предъявить. Отдавайте своих детей в Суворовское училище тогда или в монастырь, там-то уж точно не будет педагогов в купальниках\uD83D\uDE03 См.комментарий ⬇️