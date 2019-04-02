​FOTO Profesorii ruși s-au pozat în costume de baie, în semn de susținere față de o colegă de breaslă

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Наверное, уже многие из вас в курсе о том, как уволили учительницу Барнаульской школы за то, что она выставила фото в купальнике (подробнее ищите в интернете), а потом за неё вступились адекватные коллеги-учителя\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFD\uD83C\uDFEB\uD83D\uDC68\uD83C\uDFFC\uD83C\uDFEB и организовали флешмоб, кстати, очень крутой \uD83D\uDE03\uD83D\uDC4D\uD83C\uDFFD, так вот и я туда же)) • • Недавно я публиковала фото в купальнике \uD83D\uDC59, которое мне пришлось удалить из-за резонанса, вызванного у учителей нашего города\uD83E\uDD26\uD83C\uDFFD♀️ внутри меня бушевал ураган, я была настолько зла, что думала пар \uD83D\uDCA8 из ушей пойдёт! Прошло время, меня успокоили, мол, Ксюша, у тебя вся семья - педагоги! Как ты можешь такое выставлять? Это же позор! Удали немедленно! \uD83D\uDC4C\uD83C\uDFFD удалила, скрепя зубами. А тут на днях наткнулась на хэштег #учителятожелюди , где нашла сотни актуальных постов, почитала, вдохновилась и подумала, что несправедливо!!! Это дискриминация! • • Мы уже давно не в 20 веке живём, где учителя ходили в строгих костюмах, в очках, с указками километровыми и с непонятыми «рагульками» на голове. Вспомните Ералаш, где в одной из серий ученик на уроке засыпает и ему снится сон, как учительница танцует для него стриптиз? Это нормально? \uD83D\uDE31 а вот фото в купальнике с пропагандой #ЗОЖ - это криминал! Согласна, что золотая середина должна быть везде, но одно дело в купальнике возле шеста фотку сделать, другое - в бассейне или на пляже! \uD83C\uDFDD\uD83C\uDFD6 И вообще, на работе с понедельника по пятницу я - учитель, у меня соответсвующий внешний вид и все прочее, я работаю с детьми, которые, кстати, ко мне тянутся, в отличии от некоторых других «правильных» педагогов☝\uD83C\uDFFDмы с детьми обсуждаем все-все: и с кем они общаются, и что делают на выходных, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают. Они любят меня ❤️, слушают и обращаются за советами. Ко мне!, к учителю, которая выставляет фото в купальнике, бесстыдница! • • Современным детям не нужны ваши нравоучения, им нужны люди, которые их бы понимали! Родители, которые бы общались со своими детьми за ужином, а не листали бы Инстраграм в поисках фотографий учителей, за которые им можно предъявить. Отдавайте своих детей в Суворовское училище тогда или в монастырь, там-то уж точно не будет педагогов в купальниках\uD83D\uDE03 См.комментарий ⬇️
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Да уж, ничего не предвещало такого поворота событий)))) «Мам, поехали купаться и загорать на озеро в Лазурный....» и всё \uD83D\uDE02 Приехали, а там такое #вейкбординг \uD83C\uDFC4\uD83C\uDFFD♀️ Естественно, спортивный интерес перекрыл всё. Я решилась. Потыркалась ровно минуту \uD83E\uDD26♀️ Но, т.к. инструктор попался офигенный \uD83D\uDC4D\uD83D\uDC4Cи спортивное прошлое не подвело, то результат не заставил себя долго ждать. Я крутая ⭐️\uD83D\uDC51\uD83D\uDCAA\uD83D\uDC4D\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02 Я это сделала \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F✌️#лето2018 #озеро #вейкбординг #люблюжизнь \uD83D\uDE0D#всебываетвпервыйраз ☀️\uD83C\uDFC4\uD83C\uDFFD♀️\uD83C\uDF0A @alenchiklavrenteva спасибо, дорогая \uD83D\uDE4F\uD83D\uDE18 #учителятожелюди
Acesti oameni au nevoie de ajutor din partea celor care sunt in tari mult mai libere. Noi ce facem pentru apararea libertatii si demnitatii umane?
Stiu, exista un tip de "raspuns" - bunga-bunga al infractorilor (scursuri umane) din Bacau (si cu siguranta si din alte parti), si bunga-bunga politic al PSD-ALDE-UDMR (jigodiile care conduc Romania printr-un accident al istoriei). Dar eu intreb de un alt timp de raspuns.