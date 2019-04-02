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​FOTO Profesorii ruși s-au pozat în costume de baie, în semn de susținere față de o colegă de breaslă

de N.O.     HotNews.ro
Marţi, 2 aprilie 2019, 14:56 Actualitate | Internaţional


protest profesoare Rusia
protest profesoare Rusia
Foto: Captura Instagram
Profesorii din Rusia și-au arătat solidaritatea față de o colegă de breaslă care a fost concediată din cauza fotografiilor postate pe social media printr-un flashmob online în costume de baie, relatează The Moscow Times.

Tatyana Kuvshinnikova, o profesoară de gimnaziu din orașul Barnaul, a fost forțată să-și dea demisia după ce părinții unui elev s-au plâns de fotografiile acestea în care apărea într-un costum de baie și într-o rochie de Anul Nou.

Povestea a fost preluată la nivel național după ce directorul școlii la care lucra Kuvshinnikova i-a trimis o scrisoare în care o cataloga ”prostituată” și o ”pată în reputația școlii”.

Ca răspuns la abordarea dură a conducerii școlii, profesorii din Rusia au inițiat o mișcare sub deviza #șiprofesoriisuntoameni prin care au postat pe conturile lor de social-media fotografii cu ei în costume de baie sau în echipament sportiv de fitness, criticând astfel situația în care a fost pusă Kuvshinnikova.


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Наверное, уже многие из вас в курсе о том, как уволили учительницу Барнаульской школы за то, что она выставила фото в купальнике (подробнее ищите в интернете), а потом за неё вступились адекватные коллеги-учителя\uD83D\uDC69\uD83C\uDFFD‍\uD83C\uDFEB\uD83D\uDC68\uD83C\uDFFC‍\uD83C\uDFEB и организовали флешмоб, кстати, очень крутой \uD83D\uDE03\uD83D\uDC4D\uD83C\uDFFD, так вот и я туда же)) • • Недавно я публиковала фото в купальнике \uD83D\uDC59, которое мне пришлось удалить из-за резонанса, вызванного у учителей нашего города\uD83E\uDD26\uD83C\uDFFD‍♀️ внутри меня бушевал ураган, я была настолько зла, что думала пар \uD83D\uDCA8 из ушей пойдёт! Прошло время, меня успокоили, мол, Ксюша, у тебя вся семья - педагоги! Как ты можешь такое выставлять? Это же позор! Удали немедленно! \uD83D\uDC4C\uD83C\uDFFD удалила, скрепя зубами. А тут на днях наткнулась на хэштег #учителятожелюди , где нашла сотни актуальных постов, почитала, вдохновилась и подумала, что несправедливо!!! Это дискриминация! • • Мы уже давно не в 20 веке живём, где учителя ходили в строгих костюмах, в очках, с указками километровыми и с непонятыми «рагульками» на голове. Вспомните Ералаш, где в одной из серий ученик на уроке засыпает и ему снится сон, как учительница танцует для него стриптиз? Это нормально? \uD83D\uDE31 а вот фото в купальнике с пропагандой #ЗОЖ - это криминал! Согласна, что золотая середина должна быть везде, но одно дело в купальнике возле шеста фотку сделать, другое - в бассейне или на пляже! \uD83C\uDFDD\uD83C\uDFD6 И вообще, на работе с понедельника по пятницу я - учитель, у меня соответсвующий внешний вид и все прочее, я работаю с детьми, которые, кстати, ко мне тянутся, в отличии от некоторых других «правильных» педагогов☝\uD83C\uDFFDмы с детьми обсуждаем все-все: и с кем они общаются, и что делают на выходных, какие фильмы смотрят и какую музыку слушают. Они любят меня ❤️, слушают и обращаются за советами. Ко мне!, к учителю, которая выставляет фото в купальнике, бесстыдница! • • Современным детям не нужны ваши нравоучения, им нужны люди, которые их бы понимали! Родители, которые бы общались со своими детьми за ужином, а не листали бы Инстраграм в поисках фотографий учителей, за которые им можно предъявить. Отдавайте своих детей в Суворовское училище тогда или в монастырь, там-то уж точно не будет педагогов в купальниках\uD83D\uDE03 См.комментарий ⬇️

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Да уж, ничего не предвещало такого поворота событий)))) «Мам, поехали купаться и загорать на озеро в Лазурный....» и всё \uD83D\uDE02 Приехали, а там такое #вейкбординг \uD83C\uDFC4\uD83C\uDFFD‍♀️ Естественно, спортивный интерес перекрыл всё. Я решилась. Потыркалась ровно минуту \uD83E\uDD26‍♀️ Но, т.к. инструктор попался офигенный \uD83D\uDC4D\uD83D\uDC4Cи спортивное прошлое не подвело, то результат не заставил себя долго ждать. Я крутая ⭐️\uD83D\uDC51\uD83D\uDCAA\uD83D\uDC4D\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02\uD83D\uDE02 Я это сделала \uD83D\uDC4F\uD83D\uDC4F✌️#лето2018 #озеро #вейкбординг #люблюжизнь \uD83D\uDE0D#всебываетвпервыйраз ☀️\uD83C\uDFC4\uD83C\uDFFD‍♀️\uD83C\uDF0A @alenchiklavrenteva спасибо, дорогая \uD83D\uDE4F\uD83D\uDE18 #учителятожелюди

A post shared by Natali Celikova (@celikovanatali) on
























378 vizualizari

  • +1 (1 vot)    
    Respect maxim pentru acesti profesori! (Marţi, 2 aprilie 2019, 15:06)

    Habermas [utilizator]

    Mai ales ca fac asta in contextul din Rusia, o tara prizoniara unui stat mafiot inapoiat, mistic, anti-uman si criminal.


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