Alegerile locale în Turcia, un eșec usturător pentru Erdogan / Opoziția ar putea controla, după 25 de ani, cele mai mari orașe ale țării: Istanbul, Ankara și Izmir

Confruntat cu recesiune economică și cu o inflație record, președintele s-a aruncat cu toate forțele în această campanie pentru un scrutin local considerat un barometru al popularității sale, organizând până la 8 mitinguri pe zi în întreaga țară.Deși coaliția lui Erdogan a terminat prima la scară națională, cu 51% din voturi, opoziția a câștigat Ankara și este pe punctul de a cuceri și Istanbulul, două orașe pe care partidul prezidențial AKP și predecesorii săi islamiști le controlau de 25 de ani.AKP a refuzat orice înfrângere și a anunțat că va contesta rezultatul la alegerile locale.Situația economică pare să fi erodat popularitatea AKP în marile orașe, în condițiile în care partidul islamo-conservator s-a bazat pe o creștere economică puternică în victoriile înregistrate din 2002.De această dată, s-a confruntat cu prima recesiune în zece ani, o inflație record și un șomaj în creștere.Până în prezent, "Erdogan a obținut susținerea bazei sale promițând că stabilitatea politică va aduce prosperitatea economică", explică Berk Esen, profesor asociat la universitatea Bilkent, din Ankara. "Dar nici una, nici alta nu au fost obținute sub mandatele sale".Dacă pentru Emre Erdogan, profesor la universitatea Bilgi din Istanbul, economia a avut "foarte sigur" un impact, "al doilea motiv (al avansului opoziției), și cel mai important, este susținerea alegătorilor kurzi".Partidul democratic al popoarelor (HDP, prokurd), a doua formațiune de opoziție în Parlament, a decis să se concentreze pe sud-estul majoritar kurd al țării și nu a prezentat candidați în vest, pentru a evita o dispersare a voturilor anti-Erdogan.Potrivit rezultatelor parțiale, AKP a pierdut trei metropole, Ankara, Istanbul și Antalya (sud), orașe care reprezintă un buget considerabil.Dacă rezultatele parțiale se confirmă, AKP va conduce acum 15 metropole, față de 18 anterior, iar Partidul Republican al Poporului (CHP, social-democrat) 11, față de șase în prezent.Președintele Erdogan a cerut imediat, în noaptea de duminică spre luni, identificarea "slăbiciunilor" majorității, pentru a le remedia.Dacă aceste rezultate pot "afecta reputația" sa, ele "nu vor afecta repartiția fotoliilor în Parlament, și, cum este vorba de un sistem prezidențial, nu vor afecta deloc nici executivul", crede Emre Erdogan.Ar putea fi însă "începutul sfârșitului" pentru majoritate, crede Ayse Ayata, profesor de științe politice la Universitatea tehnică a Orientului Mijlociu (Ödtü) din Ankara."Erdogan a văzut deja în ultimii ani partidul său slăbind, de aceea a ales să se implice personal în campanii", a adăugat ea.AKP a anunțat deja că va înainta recursuri în mai multe orașe, inclusiv Ankara și Istanbul."Admitem că am câștigat inimile oamenilor acolo unde am câștigat și admitem că nu am fost la înălțime acolo unde am pierdut", a declarat președintele Erdogan, duminică seara.Ayse Ayata se așteaptă ca președintele să reacționeze "calm pentru a proteja economia. (...) Are în continuare majoritatea districtelor (în Istanbul) și acest lucru îl va sublinia", a adăugat ea.La Ankara, AKP a câștigat majoritatea în consiliul electoral (40,96% potrivit rezultatelor parțiale) și ar putea deci, potrivit lui Ayata, "să înlocuiască când vrea primarul CHP cu un primar AKP", prin intermediul unei proceduri de destituire.Pentru Emre Erdogan, majoritatea în consiliile municipale ar putea permite de asemenea "limitarea marjei de manevră" pentru primarii opoziției.După alegerile locale din 2014, guvernul a numit administratori în 95 dintre cele 102 municipalități câștigate de candidați prokurzi. Erdogan a afirmat în campanie că nu va ezita să recurgă din nou la această metodă."Rezultatele vor încuraja opoziția, deoarece are acum o formulă câștigătoare pentru a-l sfida pe Erdogan și partidul său în viitoarele alegeri", spune Esen.Aceste rezultate, după 16 ani de dominație a lui Erdogan și în condițiile în care campania a fost defavorabilă pentru opoziție, "indică faptul că Turcia dispune în continuare de un sistem politic competitiv", notează el.La Istanbul, bijuteria coroanei lui Erdogan, care a fost primar al metropolei și cu ale cărui proiecte considerabile de infrastructură se laudă, candidatul opoziției Ekrem Imamoglu era creditat cu un ușor avans față de fostul premier Binali Yildirim.Președintele Înaltului comitet electoral (YSK), Sadi Güven, a spus luni că Imamoglu îl devansa pe Yildirim cu circa 28.000 de voturi, după rezultatele parțiale în acest oraș cu 15 milioane de locuitori.Agenția de presă de stat Anadolu îl credita pe Imamoglu cu 48,79% din voturi, față de 48,51% pentru Yildirim, după numărarea a 99% din voturi.Indiferent de rezultatul din Istanbul, Erdogan a suferit deja un eșec răsunător prin pierderea capitalei.Potrivit Anadolu, candidatul opoziției, Mansur Yavas, este pe primu loc, cu 50,90% din voturi, față de 47,06% pentru cel al majorității, Mehmet Özhaseki, după numărarea a 99% din voturi.Acesta din urmă a declarat luni că trebuie "respectată decizia urnelor", dar a adăugat că partidul său va contesta "erorile foarte evidente" comise în mai multe birouri de vot."Vom vedea în zilele următoare în ce măsură va fi influențat rezultatul final", a adăugat el.AKP a cerut reexaminarea validității buletinelor de vot declarate nule. Potrivit Anadolu, 290.000 de voturi sunt avute în vedere în Istanbul și 90.000 în Ankara.Partidele pot depune contestații până marți la ora 10,00 GMT.Dacă victoria lui Imamoglu se va confirma la Istanbul, opoziția va controla primele trei cele mai mari orașe din Turcia, cu Ankara și Izmir (vest), pentru prima oară de un sfert de secol.