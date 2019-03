The Sunday Times: Guvernul Theresa May riscă să se prăbușească ca urmare a impasului privind Brexit

Membri de rang înalt ai Partidului Conservator, condus de Theresa May, au declarat că partidul nu dorește alegeri anticipate, temându-se că va fi "anihilat" la urne în condițiile impasului pe tema Brexit, relatează ziarul The Sunday Telegraph.









Dar în același timp, potrivit publicației britanice, mai mulți miniștri pro-Brexit au semnalat că vor demisiona dacă May decide ca Marea Britanie să rămână într-o uniune vamală cu UE și după Brexit, ori dacă solicită o amânare pe termen lung a procesului de Brexit.Marea Britanie urma să părăsească Uniunea Europeană pe 29 martie, dar, în contextul impasului politic de la Londra, Guvernul a cerut, cu aprobarea Camerei Comunelor, amânarea Brexit până pe 30 iunie. Uniunea Europeană a acceptat amânarea Brexit până pe 12 aprilie dacă Acordul nu va fi aprobat şi până pe 22 mai dacă va fi aprobat.Membrii Camerei Comunelor au respins vineri, a treia oară, proiectul de Acord pentru Brexit negociat de Guvernul Theresa May cu Uniunea Europeană. Ulterior, Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist (centru-stânga, de opoziţie), a cerut demisia premierului conservator Theresa May şi organizarea de alegeri parlamentare anticipate în Marea Britanie.Publicația Mail on Sunday, citată de agenția Reuters, a relatat că un nou vot în Camera Comunelor pe tema acordului Brexit ar putea avea loc marți.În cazul unui nou eșec ar putea fi convocate alegeri anticipate chiar de miercuri, au adăugat jurnaliștii de la Mail on Sunday, fără însă să ofere detalii despre sursele pe care se bazează.