​VIDEO INTERVIU Brexitul ascunde frica britanicilor față de străini și față de alte culturi. Trăiesc la Londra din 1971. De la Margaret Thatcher a pornit totul, dar este o mare iluzie!” - violonistul Alexander Bălănescu.

Alexander Bălănescu este un artist român care trăiește de aproape 50 de ani în Marea Britanie. A văzut și a simțit din plin transformările care s-au produs în toată această perioadă și consideră că Brexitul ascunde, de fapt, o teamă a britanicilor față de tot ceea ce le este străin. ”Sunt chestiuni istorice, încă nerezolvate. Trăiesc un mit, Marea Britanie nu e chiar atât de mare pe cât cred ei” - susține violonistul, într-un interviu pentru HotNews.ro. ”Românii care trăiesc la Londra muncesc ca nebunii, au reușit să schimbe, într-un fel, mentalitatea britanicului față de România”.”Trăim o cenzură pe care nimeni nu o admite, dar este reală. Nimeni nu discută despre motivele adevărate care se ascund în spatele acestui Brexit: de ce oamenii au votat așa și de ce este important ca Marea Britanie să facă parte din Uniunea Europeană.Brexitul este o cutie a Pandorei, care arată teama britanicilor față de străini și față de alte culturi. Au chestii istorice, încă nerezolvate. De exemplu, atitudinea pe care o au față de Germania: de fiecare data când este un meci de fotbal între Anglia și Germania, parcă ei retrăiesc al Doilea Război Mondial. Pe britanici, acest lucru încă îi mai preocupă. Nu și-au dat seama cât s-au schimbat nemții, am lucrat foarte mult în Germania, a devenit – după părerea mea – unul dintre statele cele mai democratice, care luptă împotriva rasismului.Un alt exemplu, sunt împotriva Franței. Imperiul britanic a deținut teritorii în Franța, sunt chestii istorice, foarte adânci, care nu s-au rezolvat. Acest referendum a deschis Cutia Pandorei, multe chestii au ieșit la iveală, dar nimeni nu are curajul să le spună. Există această frică fundamentală față de străini și față de ideile străine.Am sosit în anii 70 în Marea Britanie, atunci era cu totul o altă atmosferă decât acum. S-a produs o schimbare radicală în timpul doamnei Margaret Thatcher, care era prim ministru. Ea a pus accentul pe individualism iar acest concept a fost combinat cu un mare accent pe naționalism. Pur și simplu, atitudinea oamenilor s-a schimbat. Acum, ei trăiesc un mit. Este vorba despre mitul acestui imperiu. Cred că britanicul de rând are acestă mentalitate că trăiește într-un mare imperiu, fără să admită că, de fapt, acest lucru este în fundal și în cazul Brexitului. Au această iluzie că Marea Britanie este ”mare”. De fapt, este o țărișoară destul de mică, nu este chiar atât de mare acum și nici nu cred că ar fi bine ca Marea Britanie să fie o insulă.Eu locuiesc în Londra, orașul a devenit o lume aparte. Este o societate cu multe grupuri etnice care se înțeleg foarte bine între ele și se apreciază. Cunosc foarte puțini oameni din Londra care au votat pentru Brexit. Am discutat si cu mulți oameni - pe care îi respect - care au votat Brexit și mi-au spus că își doresc independența legilor, independa economica, dar mi se pare o iluzie, nu se poate realiza acest lucru în ziua de azi, totul mi se pare atât de interdependent.Conducerea Partidului Laburist, care este mai radicală acum, nu cred că are sufletul în Europa. Ei zic că Europa protejează marile companii și marile afaceri și merg pe linia asta.Indienii și arabii sunt acceptați mai ușor, au culturi asemănătoare Britanicul de rând este mai puțin tolerant cu ”instalatorul polonez” si cu ”căpșunarul roman” și îi acceptă mai ușor pe imigranții arabi sau indieni. Acesta este, de fapt, tot bagajul imperiului. Culturile din India, Australia, Canada sunt resimtite de englezi ca fiind mult mai apropiate de cultura și educația lor. Pe români sau polonezi îi acceptă mai greu pentru că au această frică față de ceea ce nu cunosc. Britanicii nu își dau seama de potențialul care există în Europa de Est.Brexitul va afecta în mod grav și lumea culturală. Spun sincer, îmi e frică. Este foarte important ca noi, artiștii, să putem să călătorim cu cât mai puține dificultăți, sunt atât de importante colaborările cu oameni din toate culturile! Ne gândim la menținerea echivalenței între sistemul de taxe, impozite, aspecte ce țin de securitatea socială. Vai de mine, ce birocrație va ieși din acest Brexit!





Nu există mari diferențeîntre românul care trăiește în țară și cel care locuiește în Marea Britanie. Cei care trăiesc afară muncesc foarte mult. ”Muncesc ca nebunii, sunt foarte harnici și își dedică aproape toată viața muncii lor” - susține Alexander Bălănescu.Românii din Londra au reușit să schimbe mentalitatea britanicilor Nu există mari diferențeîntre românul care trăiește în țară și cel care locuiește în Marea Britanie. Cei care trăiesc afară muncesc foarte mult. ”Muncesc ca nebunii, sunt foarte harnici și își dedică aproape toată viața muncii lor. Țin minte că în 2007, când România a devenit membră a Uniunii Europene, în presă au apărut titluri teribile, de genul ”Vin românii!” . Acum, atitudinea față de români s-a schimbat!” - susține Alexander Bălănescu.Vin de câteva ori pe an în România, dar de fiecare dată când ajung văd schimbările care sunt. Știu că sunt probleme în țară, dar se pot face multe lucruri. Noua generație e diferită de generația mea. Tinerii sunt mult mai liberi, creează...pot să spun despre progresele pe care le resimt în domeniul în care activez eu: în teatru și în film, România a ajuns la un nivel foarte înalt.