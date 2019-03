Primul transplant de organe cu donator HIV-pozitiv în viață, realizat în SUA

Spitalul Universitar ,,Johns Hopkins” a primit autorizația pentru această intervenție în 2016, așteptând până acum să găsească pacienți compatibili.







Transplantul, care a avut loc luni, este primul de acest gen din lume, iar donatorul a declarat marți, în timpul unei conferințe de presă, că se simte bine în urma intervenției. Primitorul nu a fost identificat, însă profesorul de Medicină și Oncologie, asociat al Universității Hopkins (Christine Durand), susține că acesta este în stare perfectă, urmând să fie monitorizat în continuare, pentru a observa efectele pe termen lung.Până acum doctorii au considerat că este un risc prea mare pentru pacienții infectați cu HIV să rămână cu un singur rinichi, iar posesorii virusului care aveau nevoie de transplant puteau primi organele numai de la pacienții decedați diagnosticați cu HIV sau de la donatori neinfectați. Decizia de a încerca această operație deschide calea unor noi posibilități. În același timp, ea reflectă încrederea cercetătorilor în medicamentele antiretrovirale care se află la dispoziție și în faptul că pacienții HIV pozitivi pot avea o viață normală.Mii de oameni mor în fiecare an în SUA, în așteptarea unui donator. Un alt profesor de Chirurgie asociat aceluiași institut, Dorry Segev, susține că acest lucru se poate schimba și estimează că în jur de 500-600 de indivizi infectați cu HIV ar putea dona în fiecare an altor persoane infectate cu același virus.Dorry Segev a declarat și faptul că acest moment este unul extrem de important, nu numai pentru domeniul transplantării de organe, ci și pentru progresul îngrijirii medicale în cazul celor infectați cu HIV.SUA este una din multele țări care are deficit în ceea ce privește donatorii de rinichi, iar lista de așteptare este de aproximativ 100.000 de persoane, după cum arată datele oferite de Reţeaua de Procurare şi Transplantare a Organelor.