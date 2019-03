Negociatorul-șef al UE: Dacă acordul de Brexit cade și astăzi în Parlament, britanicii au termen doar până pe 12 aprilie să propună altă strategie

Președintele francez Emmanuel Macron: Dacă parlamentarii nu aprobă înțelegerea negociată de May până pe 12 aprilie, vom decide împreună cu Marea Britanie un calendar pentru un Brexit fără acord.Într-un discurs ținut la Varșovia, Barnier a explicat că termenul dat de liderii UE premierului Theresa May expiră la sfârșitul acestei zile de vineri. Dacă este ratat, liderii UE au transmis Marii Britanii că are până pe 12 aprilie termen să propună o altă strategie.Varianta unei ieșiri din UE prin fără un acord care să ușureze lucrurile nu a fost varianta preferată de Uniunea Europeană, dar devine tot mai posibilă, a spus Barnier.