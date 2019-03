New York dă în judecată familia de miliardari care se află în spatele medicamentelor OxyContin

New York dă în judecată familia care deține compania care a creat OxyContin. New York se alătură astfel unei liste tot mai lungi a guvernelor care încearcă să stabilească vinovăția și gradul de responsabilitate al deținătorilor de companii producătoare de medicamente pentru criza națională a analgezicelor, informează Associated Press.





Statul a extins ieri un proces aflat deja pe rol împotriva producătorului Purdue Pharma la membrii familiei Sackler. Alte cinci companii care produc analgezice și alți patru distribuitori de medicamente, care cumpără medicamente în cantități mari și apoi le vând farmaciilor, sunt acuzați în proces.





Statul estimează că aproximativ nouă persoane mor în fiecare zi din cauze care au legătură cu analgezicele.





,,Acesta este un proces complex care nu va lăsa nicio piatră neîntoarsă”, spune procuroarea generală a New York-ului, Letitia James.





Acuzarea susține că producătorii de medicamente au colaborat pentru a ascunde riscurile prezentate de dependența dată de analgezice și acuză distribuitorii de medicamente de scurt-circuitarea sistemului care avea scopul de a limita consumul de analgezice.





În centrul cazului se află Purdue și familia Sacklers, pe care Letitia James i-a numit ,,mințile geniale din spatele acestei crize”.





Acuzarea susține că Purdue a promovat agresiv produsul OxyContin de la mijlocul anilor 90, ceea ce a dus la supra-prescrierea medicamentului și la cazuri extreme de dependență, sevraj și moarte. Atunci când au rămas fără medicamente, mulți pacienți au început să folosească alternative mai ieftine și mai eficiente: heroină și fentanil.





Reprezentanții companiei Purdue susțin că procesul îi învinovățește pentru o problemă mai mare dcât OxyContin.





,,Statul vrea să demonizeze Purdue” pentru un medicament care, procentual, adună 2% din totalul de analgezice prescrise de medici.