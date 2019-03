Brexit: Şi acum, care sunt scenariile posibile?

Șefa guvernului intenționează să prezinte din nou Parlamentului acordul de retragere pe care l-a încheiat în noiembrie 2018 cu Bruxelles-ul. De data aceasta, ea şi-a pus demisia la bătaie, declarând că îşi va părăsi funcţia dacă acordul va fi votat, pentru a câștiga sprijinul multor membri ai partidului său care îi solicită plecarea. Textul a fost deja respins de două ori de către deputați, iar pariul său nu este câștigat, deoarece micul său aliat, partidul unionist nord-irlandez DUP, a declarat, miercuri seara, că va vota împotrivă.Acest acord ar trebui să permită o ieșire ușoară din UE pe 22 mai, cu o perioadă de tranziție până la sfârșitul anului 2020.Dacă Tratatul de retragere nu va fi adoptat, Londra are timp până pe 12 aprilie pentru a propune o soluție alternativă. În caz contrar, Marea Britanie va părăsi UE fără acord la această dată. Astfel, ţara va pune capăt celor 46 de ani de apartenenţă la UE, părăsind piața unică și uniunea vamală fără o perioadă de tranziție sau un plan pentru continuarea relației lor, un scenariu temut de comunitatea de afaceri. În ultimele luni, cele două părţi și-au intensificat pregătirile pentru această eventualitate. Dar deputații au votat a doua oară împotriva acestui scenariu, miercuri noaptea, iar Theresa May i se opune la rândul ei.Liderii UE au deschis posibilitatea unei întârzieri prelungite în cazul în care acordul de retragere nu va fi adoptat și cu condiţia unei schimbări semnificative între timp. Theresa May a declarat miercuri că nu va mai fi în funcţie pentru a conduce noi negocieri. Prin urmare, în acest caz, un nou guvern cu alte politici ar redeschide negocierile cu Bruxelles-ul. O întârziere mare ar trebui să se desfășoare cel puțin până la sfârșitul anului 2019, a avertizat Comisia Europeană, și ea trebuie aprobată de către cele 27 de state membre. Aceasta implică ca Regatul Unit să participe la alegerile europene din luna mai.Acest scenariu, pe care d-na May îl refuză, nu poate fi exclus în contextul haosului dominant din Regatul Unit. O petiție online care solicită rămânerea țării în UE a strâns peste 5,7 milioane de semnături în mai puțin de o săptămână. Potrivit Curții Europene de Justiție, Regatul Unit poate decide singur să renunțe la părăsirea UE, fără a avea nevoie de aprobarea celorlalte state membre. Dar un astfel de reviriment "nu este fezabil din punct de vedere politic", fără organizarea unor alegeri noi sau a unui nou referendum, potrivit lui John Kerr, membru independent al Camerei Lorzilor.Alegeri generale pot fi convocate dacă parlamentul și guvernul nu vor reuşi să se înţeleagă cu privire la o soluţie pentru a pune în aplicare Brexitul. Alegerile legislative pot fi organizate după votarea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului. Primul-ministru poate, de asemenea, să ia inițiativa de a convoca aceste alegeri.