Theresa May va demisiona înainte de „următoarea etapă a negocierilor” pentru Brexit / Cine sunt favoriții la succesiune

Sosirea acestei conservatoare fără charismă, dar cu reputația de a fi foarte muncitoare, în fruntea guvernului, în iulie 2016, după referendumul care a decis Brexitul, a asigurat inițial britanicii. Dar, trei ani mai târziu autoritatea ei s-a redus la zero iar Marea Britanie riscă să iasă brusc și fără acord din UE.



O situație atribuită pe larg premierului May, 62 de ani, care a subestimat diviziunile din propria sa tabără și dificultatea negocierilor care o așteptau cu Bruxellesul.



"A apărut inițial ca o forță unificatoare dar în cele din urmă a dat dovadă de puțin curaj, imaginație sau talent în gestionarea negocierilor privind Brexitul", rezuma la jumătatea lui martie revista conservatoare The Spectator.







Boris Johnson, eternul rival

Michael Gove

Jeremy Hunt, un neo-Brexiter

Dominic Raab, lupul tânăr

Sajid Javid, anti-Brexit

Amber Rudd : susținătoare a lui Theresa May în ascensiunea sa la putere, a cules roadele devenind ministru de Interne și apoi al Muncii. Reputația sa de eurofil i-ar putea dăuna.

Jacob Rees-Moog : foarte activ în ultimele luni, liderul European Research Group, un influent grup de deputați eurosceptici, a devenit una dintre figurile marcante ale taberei Brexiters.

Andrea Leadsom : perdantă în cursa pentru șefia guvernului în 2016 în fața lui Theresa May, ministra însărcinată pentru relațiile cu Parlamentul este o ferventă avocată a Brexitului.

"Există dorința unei noi abordări, a unui nou leadership" pentru următoarea fază a negocierilor pentru Brexit care ar trebui să determine viitoarea relație a Marii Britanii cu UE, le-a spus aceasta, potrivit acestui comunicat. "Nu voi fi un obstacol", a adăugat ea.Cine sunt principalii pretendenți la succesiuneFostul prima al Londrei a fost unul dintre marii artizani ai victoriei Brexitului la referendumul din 2016, din care își revendică azi o mare parte a legitimității sale.Numit ministru al Afacerilor Externe de Theresa May, a criticat strategia premierului de negocieri cu Bruxellesul, înainte de a demisiona pentru a cere o ruptură netă cu UE.Om politic abil, charismatic și popular, "Bojo", 54 de ani, are însă și o personalitate care i-a atras numeroase dușmănii în rândul conservatorilor. Iar bilanțul în fruntea diplomației nu pledează în favoarea sa, fiind marcat de numeroase gafe și o reputație de diletantism.Rămâne însă favoritul la casele de pariuri.Ministru al mediului și inamic declarat al materialelor plastice, acest eurosceptic de 51 de ani, a fost unul dintre locotenenții lui Boris Johnson la campania pentru referendumul din 2016. Michael Gove și-a retras sprijinul pentru acesta chiar în momentul în care Johnson se pregătea să intre în lupta pentru conducerea partidului, prezentând în schimb propria sa candidatură. A fost în cele din urmă eliminat în cursul unui vot al membrilor partidului.Ar putea apărea din nou drept candidatul consensului, grație supleții pozițiilor sale.În vârstă de 52 de ani, ministrul Afacerilor externe a susținut menținerea în UE în 2016, înainte de a-și schimba părerea dezamăgit de abordarea "arogantă" a Bruxellesului în negocieri.Fost om de afaceri care vorbește curent japoneza, are reputația că nu se teme de provocări, după ce a condus șase ani destinele Serviciul public de sănătate (NHS), confruntat cu o criză profundă, când era ministru al Sănătății.Numit ministru pentru Brexit în iulie, Dominic Raab a demisionat patru luni mai târziu, în dezacord cu Theresa May în privința acordului convenit cu Bruxellesul.Trei dani în karate, fost avocat specializat în drept internațional, este unul dintre liderii noii gărzi a conservatorilor.Fost bancher de afaceri și fiul unui șofer pakistanez, Sajid Javid, 49 de ani, este un cadru influent în Partidul Conservator.Numit în aprilie 2018 în fruntea ministerului de Interne, a reușit să-și impună stilul și a câștigat respectul parlamentarilor conservatori. În februarie, a devenit însă obiectul criticilor după ce a retras cetățenia britanică unei femei de 19 care s-a alăturat grupării jihadiste Stat Islamic.