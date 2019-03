Simon Vaut, candidat SPD, se retrage de la europarlamentare după ce și-a inventat o reședință în afara Berlinului și o prietenă

Mai precis, acesta și-a inventat o reședință în afara Berlinului și o prietenă."În decursul campaniei mele, am fost prins cu neadevăruri", a admis miercuri Simon Vaut, 40 de ani, pe site-ul Spigel.Vaut a mințit pentru a putea fi candidat în landul Brandenburg. El a fost al 22-lea pe lista SPD, poziție care ar fi avut un potențial eligibil dacă partidul realiza mai mult de 20% la alegerile europene din 26 mai.Partidul, membru al coaliției aflate la putere în Germania, este în prezent creditat cu un scor între 16 și 19% la europene.În timpul campaniei, Vaut pretindea că trăiește în Brandenburg an der Havel, la câțiva kilometri vest de Berlin. El a recunoscut în cele din urmă că trăiește în cartierul berlinez Mitte, situat chiar în centrul capitalei, loc unde a trăit mereu. A lucrat ca funcționar la Ministerul Economiei.Vaut i-a cerut de asemenea unei cunoștințe, o femeie domiciliată în Berlin, să pretindă că locuiește cu el în Brandenburg an der Havel și că este prietena sa.Politicianul și-a cerut scuze că a "instrumentalizat" această femeie.