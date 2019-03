Viitoarea relație UE-UK: care sunt opțiunile studiate de deputații britanici

Foto: Captura The Guardian

Piața unică: opțiunea norvegiană

Acord canadian

Uniunea vamală

Ieșire fără acord

Al doilea referendum

Anularea Brexitului

În timp ce Theresa May s-a angajat să scoată Marea Britanie din uniunea vamală și din piața unică, iată mai jos opțiunile studiate de deputați:Regatul Unite poate părăsi UE solicitând să rămână membru în Spațiul economic european (EEE), ca Norvegia.Acest regim oferă o relație economică și comercială foarte avansată cu UE, fără o uniune vamală care implică desființarea taxelor vamale în UE și o politică comercială comună față de terțe țări.Norvegia are acces la piața unică, care permite persoanelor, bunurilor, serviciilor și capitalurilor să circule liber în statele membre ale UE dar fără să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește deciziile luate de UE. Produsele agricole și piscicole nu fac parte din acord.Până în prezent, Londra, care încearcă să limiteze imigrația europeană, a refuzat acest model.O serie de deputați cer un acord de tipul Norvegia, care ar însemna o uniune vamală specifică cu UE, menținerea în piața unică, pentru a evita instaurarea controalelor, în special la granița cu Irlanda.Un acord de tipul celui încheiat între UE și Canada ar consta în reguli comune în materie de sănătate, denumire de origine controlată sau piețe publice.Ar presupune ani de negocieri pentru a ajunge la un grad de cooperare convenabil pentru fiecărei părți pentru fiecare sector și la nivelul drepturilor vamale.Această opțiune este privită favorabil de tabăra pro-Brexit. Criticii avertizează că va necesita aplicarea de controale la granița nord-irlandeză sau semnarea unui acord specific pentru Irlanda de Nord, care ar pune în discuție unitatea britanică.Un acord "Canada +", apărat de o serie de Brexiters, desemnează o cooperare extinsă în ceea ce privește anumite domenii precum securitatea și politica externă.Menținerea Marii Britanii în uniunea vamală cu UE ar permite evitarea unei granițe fizice între Irlanda de Nord și republica Irlanda.Dar Londra ar pierde posibilitatea unei politici comerciale autonome cu terțe țări. Ori acesta este unul dintre principalele argumente ale apărătorilor Brexitului.Acest scenariu, coșmarul mediului de afaceri, a fost respins de deputați prin vot în 13 martie.O ieșire fără acord ar implica faptul ca Regatul să părăsească piața unică și uniunea vamală, cu schimburi sub egida Organizației Mondiale a Comerțului, mult mai puțin avantajoase.Deputații au votat deja împotriva acestei posibilități, pe care o consideră contrară deciziei britanicilor de a ieși din UE la referendumul din iunie 2016, dar nimic nu le interzice să se pronunțe din nou.Deputații pot cere de asemenea guvernului să pună capăt procedurii de ieșire, definită de Articolul 50 din Tratatul de la Lisabona.Potrivit Curții europene de Justiție, Marea Britanie poate decide singură dacă renunță la ieșirea din UE, fără să aibă nevoie de aprobarea celorlalte state membre.Dar, ca și al doilea referendum, această opțiune riscă să plaseze deputații împotriva votului popular din 2016.