Franța: Justiția ordonă dărâmarea somptuosului "Castel Diter", construit ilegal pe Coasta de Azur

Acest dosar de urbanism depășește limitele normale prin amploarea construcțiilor ilegale, respectiv transformarea unei modeste locuințe de 200 de metri pătrați într-o proprietate de circa 3.000 de metri pătrați cu o valoare estimată de fisc la 57 de milioane de euro.Magistrații curții de apel din Aix-en-Provence au confirmat luni parțial decizia din prima instanță, ordonând "readucerea la starea inițială a locului prin demolarea ansamblului lucrărilor" efectuate din 2005 de proprietarul Patrick Diter.Demolarea ar trebui să aibă loc "într-un interval de 18 luni" sub amenințarea unei amenzi de 500 de euro pentru fiecare zi de întârziere, alături de o amendă de 450.000 de euro. Diter scapă însă de pedeapsa de 3 luni de închisoare cu suspendare pronunțată în prima instanță.La audierile din ianuarie, acuzarea a denunțat un "proiect faraonic, delirant, total ilicit și construit ilegal", lucrările "în disprețul regulilor de urbanism și de mediu" efectuate de un proprietar a cărui "singură preocupare erau banii".Patrick Diter s-a declarat pregătit să demoleze clădirile fără autorizație și a admis că a făcut "erori". Pe o suprafață totală de 3.000 de metri pătrați, Diter a construit printre altele o piscină, un heliport și un drum de 600 m2, toate ilegale.Vecinii omului de afaceri, astăzi sexagenari, au depus primele plângeri, după organizarea la "Château Diter" de filmări și nunți, pentru cel puțin 50.000 de euro pe seară."La început era o locuință familială (...), am mers prea departe", s-a apărat Diter, care a recunoscut organizarea a 5 nunți pe an, "ruși, indieni", dar mult mai multe, potrivit vecinilor. Aceștia vor primi în total despăgubiri de 45.000 de euro.