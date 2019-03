VIDEO Mike Pence vrea ca astronauții americani să ajungă din nou pe lună în 5 ani. Din echipaj va face parte, în premieră, și o femeie

Vicepreședintele american Mike Pence a declarat ieri că dorește ca astronauții americani să ajungă din nou pe lună în cel mult cinci ani. Acesta dorește ca agenția spațială să trimită un echipaj la polul sud al Lunii, informează Associated Press, iar din echipaj va face parte, în premieră, și o femeie.



Pence susține că NASA trebuie să îndeplinească acest obiectiv ,,prin orice mijloace are la dispoziție”. Acesta a ținut un discurs la întâlnirea Consiliului Național Spațial, care a avut loc în Huntsville, Alabama. Pence a propus chiar folosirea echipamentului privat pentru a putea face această misiune realizabilă.

It is the stated policy of this administration for the United States to return American astronauts to the Moon within the next 5 years. The first woman & the next man on the Moon will both be American astronauts, launched by American rockets, from American soil! pic.twitter.com/UeBzpSCrqM