Reacții la reforma europeană privind drepturile de autor

Parlamentul European a votat ieri în favoarea unei noi directive privind drepturile de autor. Noile reglementări conțin două articole controversate despre care se crede că ar putea afecta economiile creative și digitale din Europa, informează Euronews.





Articolele 11 și 13 au fost intens criticate deoarece multe companii și grupuri pentru protecția libertății digitale se tem că acestea ar putea avea ca efect limitarea libertății de informare în mediul online.





#Article13 would not just be a disaster for internet freedom, it will disillusion an entire generation. My speech ahead of the copyright vote: https://t.co/U3jo28JBd9 (English subtitles available) #SaveYourInternet — Julia Reda (@Senficon) March 26, 2019

,,Directiva are scopul de a asigura aplicarea unor drepturi și obligații conținute de legea privitoare la drepturile de autor internetului. YouTube, Facebook și Google News sunt câteva dintre numele din ,,ograda” internetului care vor fi direct afectate de această legislație”, a transmis Parlamentul European. ,,Directiva încearcă să se asigure și de faptul că internetul va rămâne un spațiu al libertății de exprimare.”





O petiție online prin care se cere revizuirea directvei și eliminarea articolelor 11 și 13 a adunat peste 5 milioane de semnături și a atras și sprijinul câtorva europarlamentari.





,,Ia atitudine față de păstrarea internetului liber și pentru libertatea informației”, apare scris în petiția lansată de grupul Save the Internet.





Pe pagina lor web, grupul explică de ce libertatea informației și libertatea de exprimare sunt puse în pericol prin această directivă.





Deoarece directiva include folosirea de ,,filtre de upload”, care sunt filtre care blochează conținut dacă este estimat că se încalcă drepturi de autor, filtrele sunt ,,predispuse erorii” și ,,oferă posibilitatea de manipulare”.





Fundația Frontiera Electronică, un alt grup care încearcă să protejeze ,,libertățile civile într-o lume digitală”, transmite că directiva ,,afectează abilitatea utilizatorilor de a împărtăși munca lor și impune noi limite capacității lor de a folosi link-uri, de a cita și de a critica știri.”





Mai mult de 15 000 de persoane au protestat împotriva articolelor 11 și 13 în orașe precum Berlin, Bruxelles, Amsterdam, Hamburg, Luxemburg, Munich și Zurich.





Update: The European Parliament has now voted on the EU Copyright Directive. Thanks to all the creators who spoke up about how #Article13 will impact them and their communities. Here's our statement on today's vote ⬇️ pic.twitter.com/ETHEOYwr7w — YouTube Creators (@YTCreators) March 26, 2019

Înainte de votul de ieri, website-uri și afaceri online și-au arătat poziția critică față de noua lege a drepturilor de autor folosind hashtagul #SaveYourInternet (Salvează-ți internetul) sau folosind diverse campanii.





Site-uri precum Twitch și YouPorn au afișat mesaje prin care au susținut campania #SaveYourinternet.





Everyday creators and viewers come together to do amazing things on Twitch. Article 13 is bad copyright reform that could limit the content you create and share. Together, we can stop this. Learn more and take action at https://t.co/KBnAWle9rc. pic.twitter.com/CZdcG7gmbp — Twitch (@Twitch) March 21, 2019

Reddit susține că va arăta utilizatorilor care încearcă să încarce conținut următorul mesaj: ,,Nu putem să postăm link-ul tău sau fișierul media în afara cazului în care poți face dovada faptului că drepturile de autor îți aparțin. (…) #SalveazățiInternetul”