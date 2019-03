​Brexit: Theresa May spune că nu există suficient sprijin pentru un nou vot în Parlament asupra acordului de ieșire din UE / Ea exclude scenariul unui Brexit fără acord

În urma summitului UE de săptămâna trecută, Theresa May a fost de acord să accepte oferta UE de amânare a procesului Brexit până pe 22 mai, cu condiția ca Parlamentul britanic să aprobe acordul negociat de Guvernul de la Londra cu UE. În cazul în care parlamentarii britanici resping din nou acordul, UE trebuie să propună un nou plan până cel târziu pe 12 aprilie.









Philip Hammond Foto: Flickr US Gov Ministrul britanic de Finanțe ia în calcul posibilitatea unui nou referendum cu privire la Brexit



Ministrul britanic de Finanțe, Philip Hammond, a adus în discuție posibilitatea organizării unui nou referendum referitor la Brexit, în contextul în care discuțiile pe această temă par să nu ajungă la nicio concluzie, informează CNN, citat de Mediafax.



La doar o zi după ce



Declarația ministrului este una total diferită față de poziția premierului Theresa May, care a refuzat în repetate rânduri să organizeze un nou referendum. Aceasta este prima dată când un ministru declară că o nouă consultare populară este o posibilitate.



"Într-un fel sau altul, Parlamentul va avea săptămâna aceasta posibilitatea de a decide ce va susține. Dacă nu dorește să susțină propunerea premierului, atunci sper că va spune fără urmă de îndoială ceea ce poate susține", a declarat Hammond pentru Sky News.

Ministrul britanic de Finanțe, Philip Hammond, a adus în discuție posibilitatea organizării unui nou referendum referitor la Brexit, în contextul în care discuțiile pe această temă par să nu ajungă la nicio concluzie, informează CNN, citat de Mediafax.La doar o zi după ce sute de mii de persoane au ieșit în stradă la Londra pentru a solicita un nou vot , Hammond a declarat că un al doilea referendum este "o propunere coerentă", care merită să fie luată în considerare.Declarația ministrului este una total diferită față de poziția premierului Theresa May, care a refuzat în repetate rânduri să organizeze un nou referendum. Aceasta este prima dată când un ministru declară că o nouă consultare populară este o posibilitate."Într-un fel sau altul, Parlamentul va avea săptămâna aceasta posibilitatea de a decide ce va susține. Dacă nu dorește să susțină propunerea premierului, atunci sper că va spune fără urmă de îndoială ceea ce poate susține", a declarat Hammond pentru Sky News.





"Nu sunt sigur că există o majoritate în Parlament care să susțină ideea unui nou referendum, dar aceasta este o propunere perfect coerentă. Mulți se vor împotrivi, dar este o propunere coerentă și merită să fie luată în considerare, alături de alte propuneri", a adăugat ministrul.









"Cred în continuare că direcția corectă pentru Marea Britanie este să părăsească Uniunea Europeană cu un acord, cât mai curând posibil, acum pe 22 mai", a afirmat May, într-un discurs în Parlamentul britanic."Însă, cu mare regret, am concluzionat că, după cum stau lucrurile, încă nu este suficient sprijin în Camera (Comunelor) pentru a aduce din nou acordul pentru un vot semnificativ", a adăugat premierul britanic.Theresa May a precizat că va continua să încerce să obțină sprijinul parlamentarilor înainte de a supune săptămâna aceasta la vot acordul negociat de Guvern.Premierul a mai afirmat că va supune din nou la vot acordul doar dacă va exista "suficient sprijin", adăugând că în weekend a discutat cu mai mulți parlamentari pro-Brexit în încercarea de a obține sprijinul acestora pentru acord.Premierul britanic Theresa May a mai declarat luni că Marea Britanie nu va ieși din UE fără un acord dacă Parlamentul de la Londra nu aprobă acest scenariu, informează agenția The Associated Press, citată de Mediafax."În afara cazului în care Camera (Comunelor) este de acord, (un Brexit) fără acord nu se va întâmpla", le-a spus May parlamentarilor.Camera Comunelor a aprobat în luna martie 2019 un proiect care exclude posibilitatea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană fără niciun acord Brexit, cu amendamentul "în orice circumstanţe".Premierul britanic a subliniat că un Brexit fără acord ar cauza probleme economice majore.