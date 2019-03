Michael Avenatti, fostul avocat al starului porno Stormy Daniels, arestat pentru tentativă de extorcare a firmei Nike

Michael Avenatti, 48 de ani, a fost arestat la New York, după o plângere federală care îl acuză că a încercat să extorcheze "mai multe milioane de dolari" de la Nike, sub amenințarea că va divulga informații care ar putea afecta imaginea producătorului.Potrivit acestei plângeri, avocatul cerea între altele "o plată de 1,5 milioane pentru un individ pe care Avenatti spunea că îl reprezintă".Cu mai puțin de o oră înainte de arestare, Michael Avenatti anunțase pe contul său de Twitter că va organiza marți o conferință de presă pentru a "dezvălui un scandal de mare scandal amploare legat de baschetul liceal și universitar comis de Nike, pe care noi l-am descoperit"."Acest comportament infracțional afectează Nike la cel mai înalt nivel și implică printre cele mai mari nume din baschetul universitar", a adăugat el.Avenatti a fost reținut și pentru o plângere distinctă legată de alte acuzații financiare în California, unde are reședința.Potrivit comunicatului unui procuror federal din Los Angeles, avocatul este acuzat și că a deturnat banii de la unul dintre clienții săi pentru a-și plăti propriile cheltuieli și datorii, precum și pentru cabinetul său și un lanț de cafenele pe care îl deține.Este de asemenea suspectat că a obținut credite bancare folosind documente fiscale falsificate.