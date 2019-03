Video Netanyahu: Israelul va răspunde Hamasului cu forță

Israelul va răspunde cu forță la atacul cu rachetă de luni dimineața. Racheta a țintit o zonă rezidențială aflată la nord de Tel Aviv și a rănit 7 persoane, a declarat premierul Benjamin Netanyahu, relatează Russia Today.

Israelul va răspunde cu forța împotriva Hamas după lansarea unei rachete din interiorul Gaza, a declarat Netanyahu pentru presa locală. La scurt timp după atac, acesta a discutat cu șeful personalului IDF și cu șeful serviciilor de informații, care au perceput acțiunea Hamasului ca fiind ,,un act criminal împotriva statului Israel.”

Netanyahu își va scurta vizita în Statele Unite.

Police experts examine site where rocket struck this morning. Number of people injured. Heavy damage caused to the area. pic.twitter.com/6wwsRBNObO