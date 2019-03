Datoria guvernului SUA a sărit de 22.000 de miliarde de dolari / Cui datorează această sumă imensă

De la sfârșitul anului fiscal 2018 și până la sfârșitul anului fiscal 2018, datoria guvernului SUA a urcat cu 1.271 miliarde dolari, ceea ce înseamnă că, în medie, datoria națională a crescut în fiecare zi cu 3,5 miliarde de dolari, scrie independent.org.



Cifra este una foarte mare, dar 2018 a fost doar al șaselea an din istorie din acest punct de vedere, cele mai mari datorii anuale fiind consemnate în Administrația Obama: 1.423 mld. USD în 2016, 1,413 mld. USD în 2009, 1.300 mld. USD în 2011, 1.294 mld. USD în 2010 și 1.276 mld. USD în 2012. Cei șase ani menționați, cinci sub Obama și unul sub Trump, reprezintă 37% din totalul datoriei SUA.Dar cui datorează guvernul american acești bani?Cea mai mare parte, aproape 40%, către persoane fizice și instituții din SUA, către fondul de asigurări sociale (13%), către Rezerva Federală (10,8%), urmate de fondurile de pensii pentru funcționari și pentru militari.Abia apoi vin o serie de țări străine, în frunte cu China, cu o cotă de 6,2% din datorie, adică o sumă ce se apropie de 1.400 de miliarde de dolari.