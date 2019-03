Brexit: UE oferă două opțiuni Marii Britanii dincolo de data de 29 martie

Liderii europeni sunt gata să ofere Marii Britanii două opțiuni pentru o amânare Brexit-ului dincolo de data stabilită inițial în 29 martie, a declarat joi seara președinția franceză., potrivit AFP.



Prima opțiune: Dacă parlamentarii britanici aprobă săptămâna viitoare Acordul Brexit încheiat în noiembrie, data de Brexit va fi amânată până pe 22 mai, a spus aceeași sursă. Aceasta opiune a mai fost f



A doua opțiune: În cazul unei noi respingeri a Acordului, Londra va avea timp până la 12 aprilie să decidă organizarea de alegeri europene. Potrivit unei surse europene, Marea Britanie ar putea beneficia apoi de o amânare până la sfârșitul anului 2019.

"În cazul unui vot negativ, va exista automat scenariul fără înțelegere. Aceasta este situația. Noi suntem pregătiți", a avertizat liderul francez.

Premierul britanic Theresa May vrea să obțină de la Uniunea Europeană o amânare a Brexit-ului până pe 30 iunie, pentru a avea astfel timpul necesar pentru a convinge Parlamentul să îi aprobe acordul.

"Mă aflu aici, astăzi. pentru a discuta cu ceilalți lideri despre amânarea pe o perioadă scurtă de timp a articolului 50", a declarat May pentru reporteri, înainte de summit.

Mai multe surse au informat că UE nu este de acord cu extinderea până la sfârșitul lunii iunie, însă ar putea acorda o amânare până pe 22 mai.

Premierul britanic nu are nicio intenție de a revoca Articolul 50, privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, în pofida unei petiții care a fost semnată de 1,6 milioane de persoane, a declarat joi un purtător de cuvânt, relatează Mediafax citând The Guardian.

Întrebat ce părere are Theresa May față de o petiție privind revocarea Articolului 50, purtătorul de cuvânt a declarat că May nu are această intenție.

Premierul britanic a declarat în mai multe rânduri că eșecul unui al doilea referendum ar afecta democrația țării.

Marea Britanie urma să se retragă din UE pe 29 martie, dar Camera Comunelor a aprobat un plan al Guvernului Theresa May de a solicita amânarea Brexit până cel puţin pe 30 iunie. Camera Comunelor a respins de două ori Acordul privind ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană negociat de Guvernul Theresa May cu Bruxellesul.